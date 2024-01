De Laurentiis risponde a Osimhen, il nigeriano via a giugno

Tempo di lettura 1 minuto

Settimana, quella passata, indigesta ai tifosi del Napoli che con tutta probabilità dovranno salutare il proprio bomber a fine stagione

Non c’è pace per i campioni d’Italia. Non bastassero i risultati deludenti dopo la sbornia scudetto dello scorso anno ora ci si mettono anche le notizie di mercato. Aveva iniziato proprio Victor Osimhen dal ritiro della sua nazionale impegnata in Coppa d’Africa. L’attaccante aveva rivelato di sapere già il suo futuro, che lui vedeva probabilmente in Premier League. All’assemblea di lega lo scorso weekend non si è fatta attendere la risposta di Aurelio De Laurentiis che non si vuole mostrare impreparato in queste occasioni. Il presidente del Napoli ha confermato quanto detto dal suo giocatore, ovvero che lo vedrà partire il prossimo anno verso una delle grandi mete come il campionato inglese, il PSG o il Real Madrid. Inoltre ha praticamente salutato anche Zielinski, pizzicando bonariamente Marotta e il corteggiamento dell’Inter, e ribadito che Mourinho non sarà il prossimo tecnico del Napoli.

Glauco Dusso