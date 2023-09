De Ketelaere rinato, la cura Gasperini sta funzionando

Tempo di lettura 3 minuti

Il belga ha già segnato due reti in questo inizio di stagione con la maglia dell’Atalanta. Il Milan è soltanto un brutto e lontano ricordo

Allora sei sano! Così il noto Checco Zalone, per ricordare uno dei suoi film più celebri (Sole a Catinelle), avrebbe commentato la rinascita di Charles De Ketelaere. Il trequartista belga, ex Milan e oggi all’Atalanta, ieri ha nuovamente giocato un’ottima partita con la maglia degli orobici sbloccando anche il match di Europa League contro il Rakow. Un gol di testa su assist di Zappacosta. De Ketelaere è salito a quota due gol in cinque uscite stagionali tra campionato e coppa. Non male, lo scorso anno col Milan aveva registrato la bellezza di zero reti e un assist in 40 presenze complessive. La cura Gian Piero Gasperini sta portando i suoi frutti.

De Ketelaere, primo anno da incubo

Allora quel tanto brocco e scarpone in realtà non era. De Ketelaere lo scorso anno ha vissuto una prima esperienza italiana decisamente negativa. Mister 32 milioni di euro, l’investimento più corposo del fondo americano RedBird, ha deluso le aspettative. I paragoni con i grandi del passato non erano mancati. Da nuovo Kaka a Redondo, insomma in Italia, purtroppo, è cosi: esaltazione e vessazione vanno di pari passo, termina una e comincia l’altra. Quindi da nuovo crack del calcio internazionale e stella indiscussa, in men che non si dica Charles, si è ritrovato reietto e ultimo ruota del carro. Insomma, uno scarpone sopravvalutato e senza personalità. La verità è che De Ketelaere non é né un super campione (almeno per ora) né tantomeno un giocatore scarso e mediocre, ma è un ragazzo di 22 anni, dalle interessanti potenzialità, che ha bisogno di tempo e fiducia per poter sbocciare.

Un altro De Ketelaere

Il contesto Atalanta è probabilmente l’ideale e le prime uscite stagionali lo stanno dimostrando. Gasperini ha subito dato spazio all’ex gioiello del Bruges, il quale lo ha immediatamente ripagato alla prima giornata contro il Sassuolo. Rete di assoluta importanza così come quella siglata ieri contro i polacchi in coppa. Entrambe dell’1-0 e di testa. Appunto una delle specialità della casa, non compresa e allenata lo scorso anno al Milan. L’ascesa di De Ketelaere la si deve soprattutto al cambio di posizione: da esterno e trequartista con Pioli, il belga è passato a seconda punta, con licenza anche da prima, in mano a Gasperini. Un De Ketelaere rinato: più vicino alla porta e con meno compiti difensivi. Agli ordini di Gasp può soltanto che crescere.

Sandro Caramazza

