de Jong-Barcellona aria di divorzio? Due opzioni sul suo futuro

L’olandese potrebbe lasciare la Spagna in estate. La sua avventura al Camp Nou sembra essere arrivata ormai al capolinea. Sul giocatore ci sono Manchester United e Bayern Monaco

Frenkie de Jong e il Barcellona potrebbero dividersi in estate. A riportarlo è il giornale spagnolo Marca, secondo cui il giocatore non sarebbe contento della gestione in campo da parte di Xavi. Reo il tecnico dei catalani di sostituirlo molte volte a gara in corso. de Jong, arrivato al Barcellona nel 2019, è stato pagato ben 85 milioni di euro dall’Ajax. Ad oggi, il suo cartellino si aggirerebbe intorno ai 70/75 milioni. In caso di addio dal Barcellona pronte due opzioni prestigiose: il Bayern Monaco e il Manchester United. Occhio ai Red Devils che dalla prossima stagione avranno in panchina ten Hag, il quale come primo nome sul mercato potrebbe chiedere proprio il suo ex discepolo all’Ajax de Jong.

Sandro Caramazza