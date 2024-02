Davide Nicola: Mister Salvezza

Tempo di lettura 3 minuti

Dopo le incredibili imprese alla guida di Crotone e Salernitana, il tecnico piemontese ha ribaltato le sorti della stagione dell’Empoli, portandolo in poco tempo fuori dalla zona retrocessione

Ci sono allenatori che hanno dentro qualcosa di speciale ed anche se non blasonati riescono ad eccellere perché fanno la differenza quando molti altri non ne sono in grado. Un miracolo è per definizione qualcosa di unico e straordinario, ma se si ripete più di una volta allora è probabile che ci sia dietro qualcosa di più. D’altronde, se tre indizi fanno una prova, si può tranquillamente affermare che Davide Nicola sia uno dei migliori tecnici in circolazione per le squadre che lottano per non retrocedere.

La sua è una storia che parte da lontano, fatta di tanta gavetta nelle serie calcistiche inferiori, nonché di momenti estremamente difficili fuori dal campo di gioco. Nel 2010 Nicola inizia ad allenare il Lumezzane in Lega Pro, poi dopo due stagioni passa al Livorno, in Serie B. Con i toscani ottiene una storica promozione in Serie A nel 2013, battendo Brescia ed Empoli nei play-off. Nel novembre del 2014 torna in serie cadetta, questa volta alla guida del Bari, dove resta per poco più di un anno.

Nel 2016 è di nuovo in Serie A, il Crotone neo promosso lo chiama al posto di Ivan Juric per tentare di raggiungere una salvezza che sulla carta appare molto difficile. Il girone d’andata è da incubo: appena 9 punti totali ed ultimo posto in classifica. Molti alzano bandiera bianca, preparandosi a salutare la Serie A con mesi di anticipo, lui invece no: nel girone di ritorno colleziona ben 25 punti, all’ultima giornata batte 3-1 la Lazio e complice la clamorosa sconfitta dell’Empoli contro il Palermo (già retrocesso) si salva. È il suo primo miracolo.

Nella stagione successiva, Nicola lascia la formazione calabrese a dicembre del 2017, nonostante un buon avvio di campionato. Da lì in poi inizia un valzer di panchine che sembra interminabile: Udinese, Genoa, Torino, tutte avventure durate sempre meno di una stagione intera, in cui il tecnico piemontese riesce comunque a salvare i granata e i rossoblu dalla retrocessione in B. Poi, a febbraio del 2022, ecco che lo chiama la Salernitana, per sostituire l’esonerato Colantuono. I campani dopo 23 giornate sono ultimi con 13 punti, serve un’impresa simile se non addirittura più difficile di quella realizzata col Crotone cinque anni prima. Eppure Nicola ce la fa anche stavolta: 18 punti conquistati nelle ultime 15 giornate e salvezza raggiunta anche grazie all’harakiri del Cagliari, che in casa non riesce a battere un Venezia già retrocesso.

È il secondo miracolo della sua carriera sui generis, che però non gli evita l’esonero dalla Salernitana a febbraio del 2023. Per quasi un anno resta senza panchina, poi il 15 gennaio 2024 lo chiama l’Empoli per rimpiazzare Andreazzoli. Solito copione: i toscani sono penultimi e rischiano seriamente la Serie B. Serve una scossa, detto fatto: l’esordio è da urlo, 3-0 al Monza, poi altre due vittorie e tre pareggi nelle cinque gare successive. Sono sei i risultati utili consecutivi per la squadra di Nicola (striscia ancora aperta). L’Empoli ora è tredicesimo, a +5 dalla zona retrocessione. È vero, il campionato non è ancora finito, ma l’impressione è che anche stavolta Mister Salvezza abbia trasformato l’impossibile in realtà.

Luca Missori

(Fonte immagine: Ansa.it)