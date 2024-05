Davide Nicola: Mister Salvezza

Tempo di lettura 4 minuti

Ieri sera, grazie alla vittoria in extremis con la Roma, il tecnico piemontese ha compiuto l’ennesima impresa alla guida di una squadra che lottava per non retrocedere, confermandosi un grande specialista in quest’ambito

Volendo parafrasare una celebre frase di Gary Lineker si può dire che “Il calcio è uno sport dove si gioca in undici contro undici per novanta minuti e alla fine le squadre allenate da Davide Nicola non retrocedono”. Può sembrare un’esagerazione, ma se si guarda ai risultati di queste ultime stagioni di Serie A non si può negare che il tecnico piemontese, ogni volta che viene ingaggiato a stagione in corso, riesca a salvare squadre che più o meno tutti davano per spacciate. Ormai questo “miracolo” si è ripetuto in talmente tante occasioni che forse sarebbe il caso di mettere questa parola da parte e di utilizzarne altre più appropriate per “dare a Davide quel che è di Davide”.

La carriera di Nicola da allenatore inizia nel 2010 a Lumezzane, il suo ultimo club da giocatore. Con i lombardi sfiora una clamorosa qualificazione ai play-off, chiudendo il campionato al sesto posto. Nel 2012 ecco l’upgrade con l’approdo al Livorno in Serie B. Con i toscani la prima stagione va alla grande: promozione in Serie A centrata grazie alle vittorie negli spareggi contro Brescia e Empoli. L’anno dopo invece i suoi ragazzi soffrono molto il salto di categoria. A gennaio del 2014 il Livorno è ultimo in classifica ed esonera Nicola, poi lo richiama nell’ultimo mese di campionato, ma è troppo tardi per evitare la retrocessione. Non è un anno facile per il tecnico piemontese, soprattutto fuori dal campo, dove subisce il tremendo lutto della morte del figlio di 14 anni in un tragico incidente in bici, viene investito da un bus.

La sua avventura nel mondo del calcio però continua: dopo poco più di un anno alla guida del Bari, nell’estate del 2016 Nicola torna in Serie A sostituendo Ivan Juric sulla panchina del Crotone. Il girone d’andata è horror, con appena 9 punti conquistati, in quello di ritorno invece ne arrivano 25 che valgono un’insperata salvezza, anche grazie al clamoroso k.o. dell’Empoli contro il Palermo già retrocesso. A dicembre della stagione successiva l’allenatore piemontese si dimette, nonostante i calabresi siano fuori dalla zona retrocessione, per poi passare all’Udinese a novembre del 2018, anche in Friuli, nonostante porti la squadra in zona salvezza, viene esonerato dopo pochi mesi.

A fine 2019 Nicola arriva al Genoa e da qui inizia a collezionare un poker di salvezze da subentrato che gli fanno guadagnare (giustamente) una valanga di apprezzamenti dall’opinione pubblica. Con il Grifone, preso all’ultimo posto in classifica, fa 28 punti in 21 partite evitando la retrocessione all’ultima giornata grazie alla vittoria per 3-0 sul Verona. A Torino replica lo stesso copione: i granata sono terzultimi quando lui arriva al posto di Giampaolo, ma poi conquistano 24 punti in 20 gare salvandosi alla penultima giornata con un pareggio per 0-0 contro la Lazio.

Con la Salernitana l’impresa è ancora più estrema: viene chiamato a febbraio del 2022, con i campani a -8 dalla zona salvezza. La situazione è disperata, ma grazie a 18 punti in 15 partite (e al clamoroso pareggio del Cagliari col Venezia) Nicola la sfanga ancora una volta mantenendo i suoi ragazzi in Serie A. Infine, la sua ultima fatica con l’Empoli. Quando viene ingaggiato a gennaio di quest’anno, i toscani sono penultimi con 13 punti. Ieri sera, all’ultimo minuto dell’ultima giornata, è arrivata la vittoria per 2-1 contro la Roma, un successo che vuol dire Serie A, quando ormai non ci credeva quasi più nessuno. Con Mister Salvezza Davide Nicola però è finita solo quando lo decide lui.

Luca Missori

(Fonte immagine: It.football-italia.net)