Davide Frattesi con tutti i fari puntati addosso

Tempo di lettura 1 minuto

Dopo la doppietta in nazionale e con uno stato di forma eccellente, tutti vorrebbero vederlo in campo dal 1′ nel derby di domani, tranne il tecnico Inzaghi

Sembra proprio che Simone Inzaghi non voglia correre rischi cambiando la formazione sulla quale fa maggiore affidamento e, nonostante l’exploit in nazionale, il giovane centrocampista partirà dalla panchina. Certamente anche l’impiego a partita in corso potrebbe essere ottimale e portare dei vantaggi, ma la difficoltà del cambiamento rimane forse il tallone d’Achille dell’allenatore piacentino. Le perplessità non sono esclusivamente tecniche, ma nascono anche dal fatto che, non va dimenticato, Frattesi è stato un acquisto pesante dell’estate nerazzurra. Comunque, ad oggi, il centrocampo titolare nel derby sarà il collaudato Barella–Calhanoglu-Mkhitaryan. Simone ha anche qualche dubbio, in virtù dei ritorni dalle nazionali,su alcuni dei suoi titolari.

Fonte foto: internews24.com

Luigi A. Cerbara