Daniele De Rossi: “La Roma non si discute, si ama”

Tempo di lettura 4 minuti

Sembra sia l’adagio, non solo di Venditti, ma anche di DDR che, dopo aver trascorso tutta la sua carriera professionistica di calciatore con la maglia giallorossa, non ha saputo dire di no alla proposta di tornare a “casa” da allenatore

E’ stata sicuramente una proposta alla quale difficilmente si poteva dire di no, ma sicuramente ci è voluto coraggio, perché le responsabilità, quando sei un figliol prodigo, sono maggiori, sono forti e lo scivolone potenzialmente molto doloroso. Inoltre si sta parlando di un “giovane” allenatore che, accettando un tale compito, rischia anche di bruciare la sua carriera. Sappiamo però molto bene chi è Daniele De Rossi, un combattente, un vero gladiatore quando era in campo e siamo sicuri, lo sarà anche adesso che, di quell’esercito, è divenuto Generale! Siamo inoltre in un’era dove le bandiere sono ormai divenute delle chimere e Daniele dimostra che ci può essere ancora attaccamento alla maglia, ci può essere ancora chi corre dei rischi per un “amore”, seppur con la speranza e la forte volontà di fare bene, di rendere omaggio a tutto l’ambiente che va senz’altro risollevato, va rinvigorito nei contenuti e non solo nei risultati. DDR non è Mourinho, tutto un altro stampo, probabilmente potremmo dire che sono davvero agli antipodi e non solo, o non tanto, come allenatori, ma anche come uomini. Il comunicatore Mou ha lasciato il posto ad un più taciturno e riflessivo DDR. Lo scaricatore di responsabilità portoghese, sostituito da un romano che ci mette la faccia, che si assume le responsabilità del suo ruolo che firma in bianco pur di cogliere l’occasione che aspettava e che è arrivata così imprevedibilmente presto, ma che non si può lasciar scappare, no, la ROMA SI AMA!

Daniele De Rossi

Dopo aver trascorso, come detto, la sua intera carriera da calciatore in giallorosso e aver lasciato nel 2019, dopo 616 presenze (secondo solo a Francesco Totti n.d.r) e 63 reti, non aveva successivamente nascosto il desiderio, il sogno, di tornare e allenare la “sua” Roma. Adesso quell’occasione è arrivata ed è stata colta e il lavoro è iniziato. Sono arrivate due vittorie consecutive e iniziare bene è importante per riportare entusiasmo e voglia di impegnarsi ancor di più. La passione, l’entusiasmo che può portare chi ha a cuore il proprio compito, sono un’arma in più che va sfruttata al massimo e anche oltre. A Daniele si potrà poi chiedere anche altro, come far tornare la Roma a giocare finalmente a calcio, dopo l’era Mourinho. Se ce ne sarà il tempo si potrà cominciare a chiedere, adesso è tempo di attendere e vedere e poi valutare, ma come detto, i due risultati, intanto, sono arrivati e la Champions non è impossibile. Lo ha detto DDR ai Friedkin: “la cifra del contratto decidetela voi, ma dovrà esserci un premio al raggiungimento della quota Champions!” Lui ci crede e siamo sicuri, porterà tutta la squadra a farlo e sarà poi il campo, come sempre e come è giusto che sia, a decidere e decretare ogni cosa.

Quelli che lo hanno conosciuto e vissuto in campo ne parlano come di un uomo spogliatoio, discreto, ma empatico, uno che fa gruppo e dà tutto per il gruppo e per ogni singolo componente mettendo, a volte, anche se stesso da parte. Siamo certi che questo è l’uomo De Rossi e sarà lo stesso di sempre, anche da allenatore. Si andrà comunque avanti partita dopo partita, intanto però, Daniele è tornato più gagliardo che mai!

Fonti foto: ilfattoquotidiano.it; iltirrenico.it

Luigi A. Cerbara