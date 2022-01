Il Festival di Sanremo ospiterà il 100% di pubblico. Una notizia criticata in relazione a quanto deciso in ottica stadi e palazzetti. Urge però un altro tipo di analisi

Dall’Ariston a San Siro, una lunga passerella per riportare l’Italia verso la normalità. Realtà o illusione, soltanto le prossime settimane potranno dircelo chiaramente. Nelle ultime ore, non è passata inosservata la notizia del 100% di pubblico in vista del Festival di Sanremo in programma dal 1 al 5 febbraio. Una notizia osannata da pochi (per la verità) e criticata da molti mettendola in relazione con lo scenario relativo allo sport: il calcio in primis. Sicuramente, vedere tra poco più di 48 ore un San Siro semi deserto per Milan-Juventus e tra circa 10 giorni un teatro Ariston completamente esaurito in ogni ordine di posto può fare un certo effetto. La discrepanza paradossale tra le due decisioni (luogo chiuso vs luogo aperto) è sotto gli occhi di tutti ma la questione può essere analizzata anche da un’altra prospettiva.

CONTINUUM

La decisione di concedere il 100% di pubblico al teatro Ariston è un fortissimo segnale di come il concetto e l’obiettivo NORMALITA‘ non sia più visto e declamato come qualcosa di astratto e utopico bensì come un evento finalmente più realistico e realizzabile. Non significa, probabilmente, che da febbraio l’emergenza pandemica terminerà definitivamente ma che quel graduale ritorno al quieto e ordinario vivere potrà essere più tangibile. Da questo punto di vista, l’Ariston è da analizzare come una sorta di continuum che (si spera) da lì a pochi giorni potrà portare a delle nuove decisioni anche per quanto riguarda stadi e palazzetti (a volte si dimenticano). Da Sanremo al Derby di Milano (decisivo per lo scudetto) del 6 febbraio è possibile intravedere un collegamento, un continuum che ci porti verso quel ritorno alla normalità tanto osannato.

LO SPORT NE HA BISOGNO

Se la musica ha bisogno del suo pubblico e delle sue voci esterne, lo stesso ne necessità il mondo del pallone. Pallone inteso nel suo significato più generalizzante, ovvero non solo il calcio ma anche tutti quegli sport quali pallavolo e pallacanestro che vivono sia emotivamente che economicamente di pubblico. Il 100% di capienza deve essere un obiettivo univoco e percorribile sin da subito e non una mera speranza. Un 100% nella sicurezza più totale e nel pieno rispetto delle regole. Lo sport ne ha bisogno così come i suoi appassionati. Che la musica e Sanremo portino a buoni auspici.

Sandro Caramazza