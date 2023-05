Dalla zona retrocessione alla finale di Europa League: il Siviglia è rinato

Gli andalusi, grazie alla gestione sapiente di Mendilibar, hanno scacciato l’incubo della seconda divisione e conquistato l’ultimo atto dell’ex Coppa Uefa, la loro competizione preferita

La stagione del Siviglia è stata un ottovolante di emozioni che avrà come tappa conclusiva la finale di Europa League di mercoledì prossimo contro la Roma. Tre allenatori diversi, rivolte di spogliatoio, diversi mesi passati ad un passo dalla zona retrocessione in campionato, poi una serie incredibile di risultati utili consecutivi in Liga ed in Europa, fino alla conquista della finale di Budapest. La trama dell’annata degli andalusi è stata degna di un thriller, ma può avere un lieto fine e per questo vale la pena ripercorrerla.

Il Siviglia ha cominciato la stagione con Julen Lopetegui in panchina. Il tecnico basco, artefice nel 2020 dell’ultimo successo in Europa League degli andalusi (contro l’Inter), è stato però esonerato quasi subito, il 5 ottobre. L’inizio in Liga è stato pessimo, appena cinque punti in sette giornate, ed anche in Champions League è arrivato un solo punto in tre partite. Al suo posto, è stato chiamato Jorge Sampaoli, già alla guida degli andalusi nella stagione 2016-2017. Inizialmente, l’allenatore argentino sembrava aver invertito il trend negativo, ma soprattutto con il nuovo anno la situazione nello spogliatoio del Siviglia è esplosa, arrivando fino ad un vero e proprio ammutinamento nei confronti del tecnico. Dopo il 2-0 subìto il 19 marzo contro il Getafe, anche Sampaoli è stato esonerato, per far spazio a José Luis Mendilibar.

Quando l’ex allenatore dell’Eibar è arrivato, gli andalusi si trovavano ad un passo dalla zona retrocessione e si erano appena qualificati per il rotto della cuffia ai quarti di finale di Europa League, eliminando il Fenerbahce. In poche settimane però la situazione si è ribaltata: il Siviglia ha scalato la classifica della Liga a suon di vittorie, salvandosi con diverse giornate d’anticipo ed insidiando addirittura il settimo posto, mentre in Europa ha rimediato due scalpi illustri, quelli di Manchester United e Juventus, conquistando la finale. Ma come gioca la formazione di Mendilibar? Il modulo è il 4-2-3-1, i principi di gioco li ha enunciati senza mezzi termini il tecnico spagnolo qualche giorno fa durante il Media Day dell’Uefa: baricentro alto, possesso palla, pressing offensivo, occupazione scientifica dello spazio nella metà campo avversaria. Uno stile di gioco completamente opposto rispetto a quello della Roma di Mourinho, ma ugualmente di successo.

Il Siviglia arriva a Budapest da regina della Coppa Uefa/Europa League, con sei finali vinte su sei disputate dal 2006 ad oggi. Per gli andalusi, come per i giallorossi, conquistare la coppa mercoledì è l’unico modo rimasto per disputare la prossima edizione della Champions League. C’è tanto in gioco, lo sa Mendilibar, lo sanno i suoi calciatori. Si gioca, si allena e si tifa per partite come queste. A prescindere dal risultato, meglio vivere certe serate che non farlo.

Luca Missori

(Fonte immagine: Forzaroma.info)