Dalla rinascita alla crisi: il Leeds esonera Bielsa e sceglie il futuro

Troppo negativo l’andamento della squadra, il club decide di allontanare il tecnico che lo aveva riportato in alto dopo un brutto periodo. Adesso è attesa per il sostituto

Uno dei personaggi salito alla ribalta per il suo non conformarsi agli standard. Ha sempre fatto scelte particolari, scegliendo la passione rispetto alle luci della ribalta. Marcelo Bielsa è sicuramente uno degli allenatori più ammirati ma da qualche ora è finita la sua storia con il Leeds, squadra che aveva riportato a suon di bel gioco in Premier League. La sconfitta pesante nei numeri subita in casa (0-4) con il Tottenham è stato l’ultimo campanello d’allarme che ha fatto decidere la società che era il momento di cambiare. In questa stagione sono arrivati una serie di risultati negativi impossibili da ignorare e allora via alla nuova rivoluzione. Esonerato Bielsa adesso ci sarà da capire chi sarà il suo successore. Il nome che al momento sembra essere più gettonato è quello di Jesse Marsch, da poco separatosi dal Lipsia. Nelle prossime ore si saprà sicuramente di più, per il “loco” Bielsa, invece, bisognerà aspettare la prossima avventura.

Glauco Dusso