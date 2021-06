Dalla Championship all’Europeo: il curioso caso di Kalvin Phillips

Il roccioso centrocampista inglese, eletto MVP del match contro la Croazia, è una delle rivelazioni della prima giornata della rassegna. Un anno fa giocava in seconda divisione ma il suo mentore è differente: Marcelo Bielsa

A volte i sogni diventano realtà. In Inghilterra, terra per antonomasia del gioco del football, si scrivono pagine incredibili legate a questo sport. L’ultima in ordine di tempo la troviamo a questo Europeo in cui la nazionale dei tre leoni arrivava con qualche scricchiolio di formazione. I reparti più colpiti sono la difesa e il centrocampo. Proprio nella zona nevralgica del rettangolo di gioco i più saranno rimasti interdetti leggendo l’undici iniziale nel primo match del girone D contro la Croazia. Le condizioni precarie di Henderson, capitano del Liverpool, non fanno dormire sonni tranquilli a Gareth Southgate che decide di affidarsi a un ragazzotto di 25 anni con sulle spalle solo 8 presenze in nazionale. Non solo, il suo esordio con la squadra della Regina è avvenuto solamente 9 mesi fa quando ancora non aveva messo piede su di un campo della Premier League.

Kalvin Phillips, nato e cresciuto a Leeds, fino ad un anno fa aveva calcato solamente i terreni di gioco della Championship, la seconda divisione inglese. Sono lontani i fasti del Leeds degli australiani Kewell e Viduka, protagonisti in massima serie e in Champions League. La formazione dello Yorkshire navigava stabilmente in “serie B” ma dal 2018 è atterrato alla guida della squadra “el loco” Marcelo Bielsa, autentico guru del pallone moderno. Il tecnico ci mette poco a farsi amare in città e nel giro di due anni riporta il Leeds in Premier League.

Perno della sua formazione proprio Phillips letteralmente plasmato dal mister argentino con il quale compie il salto di qualità sia nel gioco ma soprattutto nella mentalità. Uno scatto che nella testa del centrocampista di origini giamaicane lo porta a diventare da giocatore medio a probabile punto di riferimento per il futuro di qualche top club europeo. Se ne accorge anche Southgate che, come fece Roberto Mancini con Zaniolo, lo convoca in nazionale senza che lui abbia ancora esordito in Premier League. Contro la Danimarca sarà la sua prima presenza con l’Inghilterra, l’8 settembre 2020, precedendo il debutto in Premier quattro giorni dopo dinnanzi al Liverpool.

Domenica scorsa il bambino che giocava a palla nelle vie di Leeds sognando i grandi palcoscenici ha visto tutto ciò tramutarsi in realtà. A voler aggiungere un pizzico di magia possiamo dire che se l’Europeo si fosse disputato regolarmente l’anno scorso probabilmente Phillips l’avrebbe guardato da un pub della sua città. A Wembley, invece, il perno del centrocampo inglese è stato proprio lui, per nulla intimorito da gente come Modric, Brozovic e Kovacic. Anzi il 25enne si è preso la scena mettendo in campo corsa, muscoli e tecnica, servendo a Sterling il pallone dell’1-0, decisivo per la vittoria finale. Infine la ciliegina, il premio di MVP della gara.

Ora il mondo si è accorto di lui. Ci sembra quasi di scorgere lo sguardo sornione di Marcelo Bielsa mentre ammirano la sua creatura, ma lui sapeva già tutto.

Glauco Dusso