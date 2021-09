Dal Sudamerica alla Serie A: Mike Maignan vuole prendersi il Milan

Nel momento migliore della sua carriera l’estremo difensore francese ha incrociato il suo destino con quello dei rossoneri ed ora vuole dimostrare di valere la fiducia che tutto l’ambiente ripone in lui

L’addio traumatico a parametro zero di Donnarumma ha rischiato di rallentare considerevolmente il percorso di crescita del Milan, che però ha provveduto subito a rimpiazzare il suo ex portiere andando a prendere come suo sostituto l’estremo difensore del Lille, la squadra che, contro ogni pronostico, la scorsa stagione ha vinto la Ligue 1 proprio davanti alla società che quest’estate ha strappato Gigio ai rossoneri: il Paris Saint-Germain.

Proprio nel Psg Maignan inizia la sua carriera da calciatore, a 13 anni, dopo essersi trasferito con la sua famiglia a Parigi da Cayenne, in Guyana francese, dove nasce nel luglio del 1995. Il club parigino investe sul ragazzo, che promette bene, ma non apprezza il suo rendimento scolastico che ha bisogno di un netto miglioramento. Maignan accoglie il monito della società e parallelamente alle sue prestazioni sul campo da gioco migliora anche a scuola. Il Psg lo conferma e lo lancia in prima squadra. Le cose sembrano andare per il meglio, ma il giovane portiere non riesce a trovare spazio tra i titolari, chiuso da Salvatore Sirigu. Così nel 2015 passa al Lille e proprio nell’ultimo anno di contratto arriva quella che ad oggi è la più grande soddisfazione della sua carriera: la vittoria della Ligue 1, proprio davanti al Paris Saint-Germain, con Lille miglior difesa. Il resto è storia recente, con il suo passaggio al Milan per sostituire il partente Donnarumma. L’eredità è pesantissima, ma già in questa prima parte di stagione Maignan ha dimostrato di meritare la fiducia dell’ambiente rossonero: dà sicurezza al reparto, si fa trovare pronto quando chiamato in causa ed ha già parato un rigore importante ad un fuoriclasse come Mohamed Salah (anche se poi è arrivata la sconfitta con il Liverpool, squadra di cui ha confessato di essere un grande tifoso). Il Milan è ad oggi la miglior difesa della Serie A insieme a Napoli ed Udinese, che però hanno una partita in meno, e parte del merito è proprio di Maignan, che sta proteggendo nel migliore dei modi la porta dei rossoneri senza far rimpiangere un fuoriclasse come Donnarumma.

Pensare che Maignan da piccolo il calcio non lo poteva vedere, tanto che non appena la famiglia iniziava a guardare una partita in tv si metteva a piangere. Non amava neanche il ruolo di portiere inizialmente, preferiva molto di più segnare, ma sin da subito il suo primo allenatore al JS Villiers-le-Bel, squadra dilettantistica parigina, capì che con la sua agilità ed i suoi riflessi il ruolo giusto era in mezzo ai pali. Da lì Magic Mike, come lo chiamano gli amici, non si è più mosso e non ha intenzione di farlo. Il Milan ed il calcio che conta sono il suo futuro.

Luca Missori

(Fonte immagine: Sosfanta.calciomercato.com)