Dal Sassuolo secondo al Leicester capolista: le rivelazioni di questo avvio di stagione

Tante compagini nei primi cinque campionati europei stanno stupendo nelle prime giornate e occupano una posizione di classifica inaspettata

Le sorprese nel calcio ci sono ogni anno, i club blasonati alla fine si impongono quasi sempre, ma delle volte c’è anche spazio per qualche favola, non necessariamente vincente, che valga la pena di essere raccontata. In questo inizio di stagione sono molte le squadre che si stanno facendo notare nelle zone alte delle rispettive classifiche, che anche a causa di qualche match ancora da disputare si devono ancora delineare del tutto.

Nella nostra Serie A stupiscono Milan e Sassuolo che occupano primo e secondo posto; hanno entrambe confermato le ottime sensazioni della passata stagione ed in questa sembrano voler fare un ulteriore passo avanti, magari riuscendo a conquistare l’Europa dei grandi.

In Inghilterra la situazione è ancora più sorprendente visto l’andamento piuttosto a rilento delle grandi, escluso il Liverpool che continua ad essere la favorita; comanda il Leicester di Rodgers che già nello scorso campionato aveva occupato posizioni di vertice per larghi tratti della stagione. Secondo c’è il Tottenham di Mourinho mentre in quarta e sesta posizione due autentiche sorprese come Southampton e Aston Villa, con i Villains che hanno anche un match da recuperare e vincendolo balzerebbero al comando della classifica.

In Spagna aspettando i vari recuperi per ora in vetta c’è la Real Sociedad, seguita dal Villarreal, mentre poco più in basso si trovano Granada e soprattutto Cadice, neopromossa che ha dimostrato di poter far male a chiunque, chiedere al Real Madrid.

In Francia ed in Germania le situazioni sembrano invece già essere delineate con PSG e Bayern Monaco che sono già davanti a tutte, ma anche qui neopromosse come Lens e Stoccarda stanno facendo molto bene e puntano ad una salvezza tranquilla.

Fonte foto: the4thofficial.net

Alessandro Fornetti