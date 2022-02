Dal Pino lascia e vola negli USA: si dimette il presidente della Lega Serie A

L’attuale dirigente milanese ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni come numero uno del campionato italiano. Andrà a vivere negli States

Paolo Dal Pino non sarà più presidente della Lega Serie A. L’imprenditore milanese, massimo dirigente del campionato italiano dall’8 gennaio del 2020, ha rassegnato le proprie dimissioni. Dal Pino andrà a vivere con tutta la famiglia negli Stati Uniti, luogo peraltro in cui viveva da già prima di Natale. Si tratta di una scelta maturata ad inizio gennaio. Lo stesso ex presidente però ha voluto procrastinare un po’ prima di annunciarla definitivamente a causa del difficile avvio di stagione (stadi chiusi, partite rinviate per Covid-19). Non essendoci un vicepresidente, verranno presto indette nuove elezioni per eleggere un nuovo presidente di Lega.

Sandro Caramazza