Dal Chelsea all’Arsenal per 15 milioni: Jorginho è il nuovo faro di Arteta

Il centrocampista italobrasiliano passa dai blues ai Gunners, dopo le spese folli è arrivato anche il momento delle cessioni per la squadra allenata da Potter

Grandi manovre in Premier League. L’Arsenal mette a segno un gran colpo assicurandosi Jorginho dal Chelsea per una cifra pari a 15 milioni di euro. Il regista campione d’Europa con l’Italia lascia dunque la parte blue di Londra accasandosi tra le fila dei primi della classe. Abbandonata la pista Caicedo del Brighton, viste le alte richieste del club allenato da De Zerbi, le mire di Arteta si sono spostate. Il mercato monstre in entrata del Chelsea vede, dunque, anche qualcosa in uscita. Un bel salto di classifica per Jorginho che lascia un ambiente in crisi e al decimo posto per approdare dove invece regna l’entusiasmo visto il campionato che i Gunners stanno disputando. Con il contratto in scadenza il Chelsea ha preferito monetizzare, al giocatore un accordo fino al 2024 con possibilità di allungare per un’altra stagione.

Glauco Dusso