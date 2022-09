Dal Catanzaro al Monza: la Juventus vuol dire prima vittoria in A

I brianzoli colgono il primo successo in massima serie della loro storia, è successo contro i bianconeri, una fattispecie già accaduta cinquanta anni fa

La Juventus come madrina di battesimo è un lusso che in pochi si possono permettere. Infatti erano ben 50 anni che non succedeva questo. Ieri pomeriggio i tifosi del Monza hanno potuto esultare per i primi tre punti storici fatti in A proprio contro i bianconeri. Un’altra caduta rovinosa per i ragazzi di Allegri che continuano nel periodo negativo. A condizionare la partita l’espulsione a fine primo tempo di Angel Di Maria. Nella ripresa ecco il gol decisivo per i brianzoli di Christian Gytkjær, eroe di giornata insieme a Raffaele Palladino, alla prima panchina della sua carriera in serie A. Grande felicità e commozione nel post partita per Adriano Galliani e Silvio Berlusconi.

Nel 1952, invece, la Vecchia Signora consegnava al Catanzaro la sua prima vittoria in serie A. Fu un altro 1-0 firmato da Angelo Mammì. Il grande lasso di tempo tra i due eventi è utile, oltre che per gli almanacchi, anche per capire quando duro sia il momento della Juve. Una situazione a cui tutto l’ambiente bianconero non era abituato. Ora la sosta, dove bisognerà capire cosa fare per risollevarsi dal momento no.

Glauco Dusso