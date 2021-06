Dal campo alla panchina senza arrendersi, così Nagelsmann si è preso il Bayern Monaco

Il più giovane tecnico a disputare una semifinale di Champions League: con questa e altre “referenze” il quasi 34enne mister tedesco è stato scelto per la panca più prestigiosa in Germania e fra le prime al mondo

Chiusa una porta si apre un portone, da un male nasce un bene e via discorrendo. Chissà quanti di questi luoghi comuni si è sentito dire il giovane Julian Nagelsmann quando ventenne dovette rinunciare alla sua carriera da calciatore per un brutto infortunio al ginocchio. Sì perché non sai mai quello che ti riserva il destino, sappiamo solo che nei momenti negativi è difficile mandare giù il rospo e rivedere i propri programmi. Così come in ogni ambito della vita la parola d’ordine è non mollare. Nel destino di Nagelsmann, classe 1987, il pallone non è rotolato troppo lontano adagiandosi ai bordi del campo a fianco alla panchina. Se hai la passione che ti muove dentro fai di tutto per rimanere dove sei più felice, anche se non sul rettangolo di gioco ma a guidare dal bordo del campo.

Il giovanissimo Nagelsmann inizia la sua scalata nel Monaco 1860, squadra che aveva visto le sue ultime gesta da calciatore, iniziando ad impratichirsi nel ruolo di vice allenatore. Sarà nell’Hoffenheim, però, che la sua carriera avrà lo scatto decisivo, in cui approdò nel 2010. Le sue doti iniziano ad impressionare gli addetti ai lavori, il suo lavoro prima con l’under 17 e poi con l’under 19 non passò inosservato. La sua buona stella non smette di brillare portandolo a diventare il più giovane allenatore della storia della Bundesliga quando nel 2016 gli viene affidata la panchina della prima squadra. L’Hoffenheim sotto la sua guida raggiunge per ben due volte la qualificazione prima ai preliminari di Champions League e poi alla fase a gironi.

Proprio grazie a queste prestazioni il Lipsia drizza le antenne e gli consegnerà, nella stagione 19/20, le chiavi della “scuderia” Red Bull del pallone. Terzo posto al primo anno e capolavoro in Champions vincendo il girone e arrivando sino alla semifinale persa poi con il PSG. A 33 anni diventa l’allenatore più giovane a disputare una semifinale nella massima competizione europea.

Nagelsmann durante la semifinale contro il PSG – Fonte m.calciomercato.com

Ormai il nome di Nagelsmann non è più una scommessa. Ammirato da tutti per il gioco dato alle proprie squadre, manifesto di un calcio moderno ed efficace. Lo sa benissimo il Bayern Monaco che una volta vinto tutto con “Hansi” Flick (che diventerà il nuovo c.t. della Germania) decide sia l’ora di cambiare. Costerà ai bavaresi 25 milioni liberare il tecnico dal Lipsia a conferma di quanto la società più importante di Germania punti sulle sue qualità. Ora si tratta dell’occasione della vita per dimostrare che quanto costruito sino ad ora ha delle fondamenta solide.

Se a quel ragazzo dalle ginocchia fragili che decise di appendere gli scarpini al chiodo gli avessero detto “tu un giorno allenerai il Bayern Monaco” forse avrebbe riso amaro, o forse no. Non importa quanto ci si fa male quando si cade, l’importante è rialzarsi. Se la strada che volevi percorrere è ostruita, trovane un’altra, o perlomeno provaci. Chissà che girando l’angolo non ti ritrovi davanti all’Allianz Arena.

Glauco Dusso