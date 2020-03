Dacia Arena, porte chiuse in tutti i sensi: 0-0 tra Udinese e Fiorentina

Finisce a reti inviolate il recupero tra bianconeri e viola in un match dove regna l’equilibrio, quarto pareggio consecutivo per i padroni di casa

Quarto recupero della ventiseiesima giornata. La Dacia Arena si presenta anche lei con le porte chiuse nella strana atmosfera che caratterizza questa domenica di calcio. L’emergenza che si vive in Italia richiede questo, Udinese e Fiorentina provano a non pensarci e si affrontano per raccogliere punti utili alla propria classifica. Gotti sceglie la formazione tipo delle ultime giornate, unica novità Nestorovski partner d’attacco di Okaka. Iachini, dal canto suo, deve fare a meno di Dalbert squalificato, Igor è il sostituto. Davanti con Chiesa confermato Vlahovic. Arbitra la sfida Fabbri.

Bisogna aspettare il quarto d’ora del primo tempo per la prima fiammata. A portarla è l’Udinese con Nestorovski che apre per Mandragora, il centrocampista calcia defilato in area e sfera di pochissimo a lato. Ancora bianconeri attivi alla mezz’ora, sempre Mandragora questa volta al cross pesca Okaka libero in area, il colpo di testa dell’attaccante finisce alto di un niente. Meglio l’Udinese in questa fase ma la Fiorentina risponde al 41′ con un palo clamoroso di Milenkovic che sugli sviluppi di un angolo si ritrova il pallone sul sinistro colpendolo di prima intenzione, il montante salva Musso. Si va a riposo sullo 0-0.

Il canovaccio non cambia nella ripresa, match equilibrato con l’Udinese che ci prova di più, spesso con tiri da fuori. Il più pericoloso è sicuramente quello di Lasagna al 76′, la punta appena entrata impegna Dragowski che respinge. Sporadiche le azioni viola, Duncan ha la palla buona ma se la allunga davanti a Musso. Si arriva ai minuti di recupero e quasi arriva la beffa per i friulani. Minuto 92, Chiesa si libera bene in area ed esplode il destro, Musso disinnesca la conclusione come può, ma che brivido. Il triplice fischio di Fabbri mette fine alla contesa, reti bianche e un punto a testa.

Positiva la prova della squadra di Gotti che ormai non riesce più a vincere, deve essere più concreta la squadra bianconera. La Fiorentina si limita a difendere e a ripartire ma troppo poco quello che hanno creato i ragazzi di Iachini.

Glauco Dusso