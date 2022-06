Da Wembley a Wolverhampton, Inghilterra-Italia bis: il rovescio della medaglia

Domani sera, gli azzurri scenderanno in campo per la terza giornata di Nations League. Gli avversari saranno i sudditi di Sua Maestà, battuti appena 10 mesi fa. Ma è tutta un’altra storia

E’ tra poche ore sarà nuovamente Inghilterra-Italia. Sono passati ben 10 mesi dalla finalissima dell’Europeo a Wembley. Gara che ha ricondotto la Nazionale sul tetto d’Europa dopo ben 44 anni. La gara di domani sera a Wolverhampton però avrà per forza di cose un sapore stranissimo, soprattutto per gli azzurri di Roberto Mancini. Il post Wembley è ormai ben noto a tutti: Italia fuori dal Mondiale per la seconda volta consecutiva; una Nazionale da ricostruire; un entusiasmo, quello del paese intero verso l’Italia del calcio, da recuperare. Inghilterra-Italia bis è un autentico rovescio della medaglia. Non sarà, purtroppo, la gara della ‘rivincita inglese’ bensì dell’Italia da restaurare. Rivincita che probabilmente i sudditi di sua Maestà hanno ottenuto con la disfatta azzurra al Barbera. Almeno stando alla gaffe/sfottò dell’attaccante Spurs Harry Kane: “Inghilterra favorita ai Mondiali? Ci sono tante buone squadre, Germania, Francia, Spagna, Italia, ci sono anche Brasile e Argentina”.

EREDITA’ DA WEMBLEY

Inghilterra-Italia di Wembley consegna un’eredità piuttosto pesante e dura da digerire sia per questioni di campo che di extra. Partendo da quelle legate al rettangolo verde, domina ovviamente la clamorosa debacle italiana. Italia campione d’Europa e fuori dal Mondiale con tutte le conseguenze del caso. L’Italia della ‘Coppa in faccia a casa loro’ è una Nazionale diventata in men che non si dica un vero e proprio cantiere aperto. Via i senatori: Chiellini; perse le certezze: il gioco e la forza del gruppo; tanti interrogativi: da chi ripartire, come ripartire. In 10 mesi, l’Italia del calcio è passata dalla perfezione di Wembley alla complicata ricerca della normalità di Wolverhampton. Tanti volti nuovi, diversi esperimenti e un solo mood: testa bassa e pedalare.

Ma Inghilterra-Italia di Wembley ha lasciato anche degli strascichi extra-campo non di poco conto. Perché domani al Molineaux, il rovescio della medaglia interesserà l’intera partita in sé. Dopo tanto tempo, infatti, si rivedrà nuovamente una gara di calcio a porte chiuse. La causa è da ricondurre agli incidenti occorsi proprio l’11 luglio 2021 a Londra. Dalla festa di Wembley (almeno in campo), dunque, si passerà alla paradossale neutralità del Molineaux. Il tutto in appena 10 mesi.

Sandro Caramazza