Da Villar a Mayoral: la faccia oscura della Roma di Mourinho

Nonostante i diversi cambi apportati all’undici titolare nelle partite di Conference League, sono diversi i giocatori i quali non hanno trovato spazio nella formazione iniziale scelta da Mou nelle prime partite europee dei giallorossi. Reynolds, Villar, Diawara e Borja Mayoral: sono loro i principali esclusi dalle rotazioni dello Special One.

Nel match di ieri pomeriggio contro lo Zorya l’allenatore portoghese ha preferito schierare dal primo minuto Ibanez a destra, Darboe a centrocampo (il quale lo ha ripagato con l’assist per il gol di El Shaarawy) e Shomurodov in attacco, premiando quest’ultimi piuttosto che regalare una chance ai giocatori sopracitati. Le situazioni dei quattro epurati, tuttavia, sono diverse tra loro: se Reynolds viene visto come ancora troppo inesperto, più complesso è il discorso che riguarda Villar e Diawara. Quest’ultimi hanno totalizzato complessivamente appena 164 minuti da inizio stagione e, fino all’ultimo momento utile, sono rimasti sul mercato con la speranza di trovare una sistemazione. Dopo 3 mesi di allenamenti al servizio dello Special One entrambi non sono stati in grado di scalfire le certezze del tecnico, il quale ieri ha concesso appena 13 minuti al primo e 16 al secondo.

Diverso invece il discorso per quanto riguarda Borja Mayoral, passato dall’essere il bomber d’Europa nell’anno passato – autore di 17 reti totali in stagione – a terza scelta dietro Abraham e Shomurodov. Fino a ieri lo spagnolo aveva giocato meno di 30 minuti e, anche contro lo Zorya, non è andato oltre i 13 disputati. Pensare che è stato lo stesso Mourinho a trattenerlo, per evitare di affrontare la stagione con due soli attaccanti. Più volte il portoghese ha detto che arriverà il suo momento, ma per adesso questo scenario sembra essere molto lontano, così come per Villar, Reynolds e Diawara. Quali saranno gli sviluppi futuri? Al tecnico portoghese l’ultima parola.

Fonti foto: Forzaroma.info, LaRoma24

Fabrizio Scarfò