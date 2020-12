Da sberleffo a equilibratore, la parabola di Matteo Darmian

Arrivato nello scetticismo generale il jolly difensivo sta diventando un elemento tattico importante per Antonio Conte che lo conosceva bene. Dalla sua presenza sono partite le ultime convincenti vittorie

L’ultima sessione di mercato dell’Inter si è chiusa con due operazioni che la maggior parte dei tifosi interisti hanno seguito con gli occhi sbarrati. Per riuscire ad ingaggiare Vidal la società nerazzurra ha dovuto giocoforza privarsi di uno stipendio pesante e di un giocatore che, usando le recenti parole di Marotta, non era funzionale al gioco dell’Inter. Ecco perché Diego Godin è stato liberato e spedito in Sardegna.

Sulla sponda nerazzurra del naviglio arrivava Matteo Darmian e l’interista medio, sbagliando, pensava fosse lui il sostituto del difensore uruguagio e il malumore iniziava a serpeggiare. I tifosi si sentivano presi in giro. “Ci liberiamo di un campione che iniziava a entrare nei meccanismi e prendiamo Darmian”, questo era il pensiero ricorrente. Quello che non si comprende inizialmente è il ruolo che l’ex, tra le altre, di Manchester United e Parma, viene a ricoprire a Milano. Nel ruolo di Godin se la giocano Skriniar, che Conte punta a rilanciare, e D’Ambrosio. Darmian può farlo all’occorrenza ma non è la sua posizione principale.

L’esordio stagionale è in Champions League, Hakimi viene trovato positivo al covid e Conte lo lancia nella prima partita del girone contro il Borussia Mönchengladbach. La prestazione è incoraggiante ma esce nuovamente dai radar. Hakimi è ancora il preferito ma il marocchino inizia ad avere qualche giro a vuoto. A Reggio Emilia la svolta. Dopo prestazioni sottotono del numero 2 nerazzurro, naufragato con tutta la squadra nella sfida con il Real Madrid, contro il Sassuolo Antonio Conte schiera Darmian. Di fronte c’è Boga e l’esterno italiano gioca una grande partita, annulla il suo dirimpettaio e sforna anche l’assist per uno dei tre gol. Si ripete sempre con i tedeschi in Champions League e l’Inter ritrova l’equilibrio mancante, non solo grazie a lui ma anche per l’assetto tattico più consono agli uomini in campo.

Ora gli addetti ai lavori e i tifosi hanno rivalutato Darmian, questione che scoperchia l’annoso problema del mondo del pallone. Non c’è pazienza, non c’è voglia di capire le mosse di una società o di un allenatore. Si giudica sempre l’apparenza, il nome. Darmian, oltre ad essere un valido interprete ha anche un altro ruolo, sottolineato dallo stesso Conte. Quello di far crescere Achraf Hakimi, togliergli un po’ di pressioni di dosso, facendolo giocare gradatamente, nei momenti giusti. Il giovane marocchino ha un talento enorme ma va fatto sbocciare. Darmian sta riuscendo in questo, sabato con il Bologna si sono visti i primi frutti, in una partita adatta ad Hakimi quest’ultimo è stato devastante.

Probabilmente mercoledì nella delicata sfida europea toccherà ancora a Darmian perché ora c’è bisogno di equilibrio e il numero 36 è interprete perfetto. L’unica differenza con tre mesi fa è che i tifosi l’hanno capito, non è più lo sberleffo dell’estate, soprattutto dopo che anche Skriniar sta tornando su livelli importanti. L’operazione Godin non fa più così male, Darmian sta riequilibrando tutto.

Glauco Dusso