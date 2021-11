Da Ronaldo a Lewandowski, passando per la Svezia: le possibili avversarie dell’Italia al playoff per il mondiale

Gli Azzurri a Marzo giocheranno gli spareggi per l’accesso alla kermesse in Qatar, venerdì 26 il sorteggio dei gironi eliminatori

Non ce l’ha fatta l’Italia di Mancini a qualificarsi direttamente per il mondiale invernale in Qatar del prossimo anno. Dopo gli ultimi due pareggi, la Svizzera ha scavalcato gli Azzurri al primo posto nel girone, che ora dovranno superare dei playoff non semplici per non saltare il secondo mondiale di fila. La formula ora prevede 12 squadre suddivise in tre gironi da quattro squadre: sei teste di serie, tra cui l’Italia, sfideranno sei non teste di serie in casa nella semifinale, in gara secca, poi finale sempre in gara secca (con estrazione del campo a sorteggio). Tra le non teste di serie da evitare l’Austria, che ha già fatto penare gli Azzurri ad Euro 2020, e la Polonia di Lewandowski, ma anche l’Ucraina. Più abbordabili invece Macedonia, Turchia e Repubblica Ceca. Tra le teste di serie, eventuali avversarie della finale, oltre al Portogallo di Cristiano Ronaldo c’è la bestia nera Svezia, oltre a Scozia, Russia e Galles.

Luca Missori