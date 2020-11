Da Pedro a Osimhen: l’inizio di stagione dei nuovi acquisti

Panoramica sui calciatori che hanno cambiato maglia e sul loro inizio di stagione

In queste prime giornate di campionato alcuni dei nuovi acquisti in Serie A si sono fatti notare subito in modo positivo nei loro club, mentre altri stanno faticando di più ad ambientarsi e trovare minutaggio per mettersi in condizione.

Sicuramente il migliore tra tutti in rapporto al prezzo e al rendimento è Pedro della Roma, che si è integrato alla perfezione nell’attacco giallorosso e sembra che giochi lì da molto tempo. L’attaccante spagnolo è arrivato a Roma a parametro zero ed ha già impressionato tutti riuscendo anche a segnare 3 reti ed a fornire un assist. Dietro di lui il grande colpo dell’estate Victor Osimhen del Napoli, che nonostante qualche cartellino di troppo è a quota due gol in campionato e viene da quello decisivo contro il Bologna che ha proiettato il Napoli al terzo posto in classifica proprio insieme alla Roma. Molto bene anche Alvaro Morata e Dejan Kulusevski della Juventus, diventati subito dei punti fermi dell’attacco nonostante la grande concorrenza.

Tra le delusioni di questo inizio di stagione tra i nuovi acquisti possono essere inseriti diversi calciatori che per problemi fisici o di mancata titolarità hanno ancora bisogno di tempo. Sandro Tonali del Milan sta faticando a scalare le gerarchie del centrocampo milanista, mentre Arturo Vidal e Aleksandar Kolarov dell’Inter non hanno finora inciso come ci si aspettava. Rimandati anche Jose Maria Callejon della Fiorentina e Vedat Muriqi della Lazio; il primo impiegato come punta dall’ormai ex allenatore della viola Iachini non ha convinto, il secondo nonostante la fiducia concessagli da Simone Inzaghi deve ancora trovare la sua prima rete in Serie A.

Fonte foto: calcionews24.com

Alessandro Fornetti