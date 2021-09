Da Papin a Giroud: 30 anni di nouvelle vague rossonera

Milano, Francia. Parafrasando il titolo di una trasmissione cult degli anni ’90, un parallelo tra due bomber d’Oltralpe

Il talk show in questione era Milano,Italia, condotto da Gad Lerner. Per l’appunto, trent’anni fa si stava consumando politicamente un passaggio di testimone: dall’Italia scricchiolante di Tangentopoli a quella scintillante e vincente di Silvio Berlusconi. Il Cavaliere intuì subito il potenziale di televisione e il calcio come panem et circenses ideali, su cui costruire un impero e con il Milan dal 1986 dominò la scena italiana ed europea per almeno un quarto di secolo. Non solo calcisticamente: Berlusconi non aveva torto, col suo solito stile dissacrante e ruspante, a dire che “prima l’Italia nel mondo era pizza, mafia e Sophia Loren: adesso siamo conosciuti anche per il Milan”.

Milanisti di Francia. Nell’epoca del limite a tre stranieri -prima della sentenza Bosman che rivoluzionò per sempre il calcio- il primo di rilievo dell’epopea Berlusconi fu per l’appunto Jean-Pierre Papin, Pallone d’Oro ’91 e prelevato l’anno seguente dall’Olympique Marsiglia, con cui castigò proprio i rossoneri nella gara d’andata dei quarti di Coppa Campioni ’90-91. Fu un autentico sgomitare per una maglia da titolare, con i tre tulipani (Rijkaard, van Basten, Gullit) a cui si aggiungevano il Genio –Dejan Savicevic – fresco vincitore della Coppa dei Campioni con la Stella Rossa ,sempre nel 1991- e un altro astro nascente della ex Jugoslavia ormai al tramonto: un certo Zvonimir Boban, tornato dal prestito al Bari.

Da rovesciata a rovesciata: quella di van Basten col Goteborg…

Una concorrenza bestiale, con van Basten – il cigno di Utrecht– che nel ’92 ci lascerà il suo ultimo canto con un inizio stagione sfolgorante, prima dell’operazione alla caviglia che sarà l’inizio della fine. JPP però si adatta bene al calcio italiano e proprio con l’olandese si intende alla perfezione, segnando a San Siro nel 5-3 sulla Lazio il 18 ottobre. Meno di due mesi prima Monsieur Jean-Pierre si porta a casa il primo trofeo italiano (Supercoppa italiana, 2-1 al Parma), prologo di una fantastica stagione in cui colleziona 20 gol in 34 presenze: marcature fantastiche, tra cui una rovesciata all’Ancona e un volo d’angelo contro la Sampdoria, infilandosi tra le gambe di un difensore e spingendola alle spalle di Pagliuca.

…a quella (anzi, quelle) di Papin (dal minuto 0.50)

Se c’è qualcosa da rimproverare al francese, è l’aver scelto il tempismo sbagliato per lasciare Marsiglia: saranno i suoi ex compagni, nella finale della prima edizione di Champions League giocata a Monaco di Baviera il 26 maggio 1993, ad alzare la coppa. Nessun lieto fine, con Papin che senza incidere subentra a Donadoni dopo un’ora di gioco e con van Basten stesso che di fatto, quel giorno, chiuderà la carriera tra indicibili sofferenze alla caviglia dopo 85 minuti passati a stringere i denti. Un JPP in formato europeo che contribuirà tuttavia al trionfo milanista nella Champions ’94, ma che non sarà mai protagonista nel momento clou: si ha come l’impressione che tutto il suo potenziale non sia stato sfruttato, anche per l’esplosione di Savicevic, Boban e… un altro francese: Marcel Desailly.

Trent’anni dopo, si torna a parlare francese nella trazione anteriore rossonera: quest’estate le fanfare hanno annunciato Olivier Giroud, fresco campione d’Europa col Chelsea e trionfatore a Russia 2018 senza aver mai segnato. Già prima di Ciro Immobile ad Euro 2020 ci si è trovati di fronte a un successo in una grande manifestazione senza un bomber di razza che la buttasse puntualmente dentro. Successe a Francia ’98 con Stephane Guivarc’h, è successo vent’anni dopo con Giroud stesso: anche proteggere la palla e far salire la squadra è essenziale, non è indispensabile segnare. Maurizio Sarri, del resto, l’aveva ricordato nell’infuocato post-partita di Milan-Lazio: “Ciro è inattaccabile, e guardate cosa ha fatto Giroud l’ultimo mondiale: i numeri non sono tutto nel calcio”. Nel frattempo il 34enne di Chambéry è tornato dal Covid, in vista del primo Milan-Liverpool che non sia l’ultimo atto di Champions. I gol sono arrivati col Cagliari, ci sarà tempo per incrementare il bottino.

Corsi e ricorsi storici: 30 anni dopo Monsieur Papin, i tifosi rossoneri sognano di alzare le braccia al cielo con un attaccante made in France. Come con JPP, con i suoi gol o senza.



Valerio Campagnoli (fonti Gazzetta, Goal.com, Youtube/Barbosa Futbol Videos, Dailymotion/Sg8)