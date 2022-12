Da Messi a Mbappè fino a Ronaldo: promossi e bocciati di Qatar 2022

Terminata la rassegna iridata tracciamo un bilancio di chi si reso protagonista in positivo o in negativo

Il Mondiale in Qatar ha eletto l’Argentina come Campione del Mondo e ha riservato davvero tante sorprese e tanto spettacolo durante tutta la manifestazione. Nel fare un punto sui calciatori o le nazionali che si sono maggiormente distinte diamo i voti finali per quella che è stata sicuramente una kermesse molto gradevole e impronosticabile.

Partendo dalle note positive citiamo subito i campioni dell’Argentina, trascinati da uno straordinario Messi a cui va ovviamente il voto più alto; il fenomeno del PSG ha trascinato la propria nazionale ad un successo al Mondiale che mancava dal 1986, coadiuvato in modo particolare anche dal portiere Emiliano Martinez e da un centrocampo che ha offerto prove sempre più convincenti con il passare delle partite. Nella Francia finalista voto 9,5 per Mbappè che ha dimostrato di esser pronto a dominare per anni sui palcoscenici più importanti del mondo. Voto 9 per Croazia e Marocco che si sono giocate la medaglia di bronzo; nei croati, oltre al solito Modric stellare, si è distinto il difensore Gvardiol insuperabile fino alla semifinale contro Messi, nei marocchini citazione per il portiere Bounou autore di grandi salvataggi nelle vittorie contro Belgio, Spagna e Portogallo e per Amrabat autentica diga nel centrocampo degli africani. Voto 8 per il Giappone capace di battere Germania e Spagna e passare da primo in un raggruppamento molto complesso. Promosse anche Corea del Sud e Australia, le altre due grandi sorprese presenti agli ottavi di finale; la prima si toglie la soddisfazione di battere il Portogallo, la seconda ha la meglio sulla Danimarca nella decisiva ultima gara del girone.

Passando invece alle note stonate partiamo dal 4 per padroni di casa del Qatar, diventati l’unica nazionale ospitante nella storia dei Mondiali a chiudere con 0 punti, palesando evidenti limiti anche in un girone non difficile con Olanda, Senegal ed Ecuador. Voto 5 per Inghilterra e Portogallo che salutano il Mondiale ai quarti di finale ma che avevano a disposizione grandi giocatori e potevano fare più strada; Kane e Cristiano Ronaldo, entrambi da 5, non sono riusciti ad incidere come al solito e rappresentano i volti di nazionali fortissime ma ancora non all’altezza delle super potenze. Stesso giudizio del Qatar anche per due big come Brasile e Spagna; la Selecao si scioglie dal dischetto ai quarti di finale contro la Croazia, pur avendo a disposizione la rosa più forte di tutte, mentre le Furie Rosse escono ai rigori contro il Marocco negli ottavi battendo di fatto solo la Costa Rica all’esordio ed evidenziando tutti i limiti del tiki taka. Infine voto 1, come i punti conquistati, per due nazionali partite come outsiders e finite ultime nei propri raggruppamenti; Danimarca e Serbia giocano un Mondiale da incubo venendo scavalcate in classifica anche da nazionali meno blasonate nonostante collettivi di grande qualità.

Alessandro Fornetti