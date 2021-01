Da esubero di lusso a titolare inamovibile, l’Inter ritrova Skriniar

Il difensore slovacco con le valigie in mano in estate, è ormai ritornato quello dei bei tempi con Spalletti

Da possibile esubero di lusso e fonte di denaro dalle casse inglesi del Tottenham, a pedina fondamentale dello scacchiere nerazzurro, il passo è breve quando ti chiami Milan Skriniar. Il difensore slovacco, nella passata stagione, si era dimostrato come una delle più grandi delusioni della nuova Inter targata Conte.

La sua fatica a giocare nella difesa a tre, da centrale di destra, con la concorrenza del “Flaco” Godin e del tuttofare D’Ambrosio, avevano complicato e non poco le sue uscite con la maglia nerazzurra. Prestazioni decisamente al di sotto delle aspettative e del tutto lontane da quelle espresse durante la gestione Spalletti, che avevano spinto Conte e lasciarlo più volte fuori dal dopo lockdown.

Adesso il nazionale slovacco sembra essere ritornato quello dei tempi migliori, quel colosso praticamente insuperabile, che da sconosciuto blucerchiato, era riuscito a prendersi in poco tempo le redini della retroguardia nerazzurra. Le sue prestazioni, in questo secondo anno contiano, sono in netto crescendo, anche grazie alla sintonia costruita con il duo de Vrij-Bastoni.

I due gol segnati in stagione, lo stanno anche confermando come uno dei saltatori più temibili del nostro campionato. Reti di forza e assolutamente pesanti per la causa nerazzurra, visto che a Verona aveva regalato i tre punti all’Inter, mentre domenica a Roma, ha, difatti, rimesso in equilibrio il match, avviando la quasi perfetta rimonta della squadra di Conte.

Dunque, il ritrovato Skriniar può dare sicuramente una grande mano all’Inter, che deve ritrovare quella solidità difensiva di un tempo, fondamentale per portare a casa un tricolore che manca in bacheca dal lontano 2010.

Fonte foto: Inter.it

Sandro Caramazza