Da Bergamo a Genova, il Milan riparte come aveva terminato

I rossoneri vincono e convincono alla prima in Serie A. Ottimo il successo in casa della Sampdoria con la rete del nuovo numero 10, Brahim Diaz

Il Milan di Pioli inizia la stagione da dove aveva terminato quella precedente, ovvero da un successo in trasferta. Dal 23 maggio del Gewiss Stadium di Bergamo al 23 agosto dello stadio Marassi di Genova, sono passati esattamente tre mesi. Un periodo di tempo che, a parte le cessioni eccellenti di Donnarumma e Calhanoglu, ha cambiato pochissimo in casa Milan. La vittoria di ieri sera, con rete decisiva del nuovo numero 10 milanista Brahim Diaz, ha ribadito (come se ancora non bastasse) che il Milan è squadra a tutti gli effetti. Dal portiere Maignan, reattivo, attento e con due piedi da centrocampista navigato, fino all’attacco con l’esperienza da vendere di Giroud, passando per un centrocampo che, nonostante le assenze, ha tenuto alla grande non soffrendo praticamente mai.

Milan, successo meritato

L’esordio in campionato del terzo Milan targato Stefano Pioli ha ribadito le certezze tattiche del Diavolo di un anno addietro. I rossoneri sono una squadra molto compatta e organizzata, capace di giocare tutti all’unisono in nome della vittoria finale. L’ostacolo Sampdoria non era insormontabile ma, al contempo, nemmeno da sottovalutare. I rossoneri hanno vinto meritatamente, andando subito in vantaggio e tenendo per il resto della partita il pallino del gioco.

Le certezze del Milan di Pioli

I dettami tattici di Pioli si sono rivisti a pieno regime: baricentro alto, pressing asfissiante a partire dalla linea avversaria arretrata, attenzione difensiva, spinta dagli esterni (vedi l’assist di Calabria), inserimenti dei centrocampisti e grande organizzazione tattica. La Sampdoria, a parte le due occasioni per tempo di Candreva e Gabbiadini (su errore di Theo Hernandez), non è riuscita mai a farsi veramente pericolosa dalle parti di Maignan. Nonostante le grandi assenze: Ibrahimovic, Kessié, Bennacer non al top, il Milan ha risposto alla grande all’ostacolo blucerchiato, dando la consapevolezza che il secondo posto raggiunto lo scorso anno non è stato qualcosa di fortuito.

