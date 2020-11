Cuore (e batticuore) Lazio, col Toro è 3-4. Analisi e pagelle.

Partita spettacolare al Grande Torino, dove succede di tutto (e di più). Sorpassi e controsorpassi, poi Caicedo regala tre punti pesantissimi a Inzaghi

Brutto anatroccolo con la Samp, cigno splendente col Borussia Dortmund, operaio e stoico col Bruges : L’insolito ottobre laziale cede il passo a novembre nel segno del tour de force. Una gara ogni tre giorni, oggi il Torino e martedì lo Zenit in Champions.

L’ex di gara Immobile parte dalla panchina, pagando pegno per le solite faccende legate al covid. Muriqi e Correa terminali del 3-5-2 di Simone Inzaghi.

Toro penultimo, Giampaolo ha bisogno (o forse più la velleità) di vincere per dare un segnale, prima ancora che muovere la classifica; dunque via con Verdi (Belotti al suo fianco) che al decimo prende le misure a Reina. Escluso Meitè che la spara abbondantemente fuori bersaglio, questa punizione è la prima occasione di un inizio gara di marca granata: fuoco fatuo però, perchè al quarto d’ora i biancocelesti (di nuovo in verde fluo) passano: scodellata deliziosa di Milinkovic-Savic, lungolinea per Muriqi che crossa in piena area dove Patric serve Pereira: “Tutto molto bello” direbbe Bruno Pizzul, ancora più bello il destro no look del numero 7 a trafiggere Sirigu.

Lazio disattenta ma fortunata, Linetty scarta proprio Pereira e simula Tomba nello slalom in area laziale, grande Reina di piede. Per il pareggio però basta contare fino a sessanta, il tempo di sistemare il pallone alla lunetta del corner, spiovente che trova Bremer che, dimenticato com’era dalla retroguardia laziale (Acerbi lo ha sulla coscienza), deve solo inzuccarla bene l’uno a uno alla sinistra di Reina. E’ il 19′.

La partita si fa interessante, quasi un ping pong di emozioni: Acerbi stesso crossa per Patric, che forse si ricorda di essere quel giocatore a volte goffo e al di fuori della qualità laziale: la spara al terzo anello, sciupando un ottimo assist.

Nel giro di sei minuti il Toro passa dalla salita alla discesa in tapis roulant, Belotti cade in area con Pereira che nemmeno tocca così convintamente. Tanto basta a Chiffi tuttavia, che indica il dischetto. Dieci secondi a riflettere sul dove piazzarla, ma calcia potente e Reina può solo sfiorare di piede il pallone che al 25′ ribalta la situazione. Il gol scuote la Lazio che cresce, ma balla ancora là dietro: ancora rischio rigore con la collisione tra Verdi e Luis Felipe. Si continua a correre, poi un delizioso lancio di Rincon per Belotti, che defilato mette ancora paura ai biancocelesti con un mancino alto.

Finisce così un primo tempo col Toro cinico e ordinato, Lazio imperfetta in manovra così come in retroguardia. Inzaghi mette dentro Lucas Leiva e un Akpa Akpro sempre più dentro alle geometrie laziali, out Parolo e Pereira.

Tre minuti, e la Lazio pareggia col Sergente Milinkovic Savic. Punizione ghiotta ai venti metri, ingenuo il fallo che scatena il tutto e ingenuo Sirigu che prende il gol nel più classico dell’errore dei portieri, muovendosi verso il secondo palo poco prima della battuta: il Sergente lo punisce sul suo palo e ristabilisce il pari. A proposito di pali, è il turno di Verdi a colpirne uno, dopo lo spunto di Belotti scappato sulla sinistra. E’ il 56′ e Inzaghi, scampato il pericolo, finalmente gioca l’asso e mette in campo Immobile. Un minuto dopo il Toro rischia il controsorpasso con Akpa Akpro che forse perde l’attimo vincente; il suo destro rasoterra pietrifica Sirigu, trovando però le gambe di Vojvoda a evitare il 3-2.

Ultima mezz’ora coi granata costretti ad asserragliarsi, Lazio in crescendo: escludendo l’uscita anzitempo di Belotti e Immobile franato in area granata senza penalty, la cronaca è di puro assedio verso un fortino che nemmeno fatica troppo, e che anzi vede la fortuna piovere dal cielo, quando allo scoccare dell’88, Hoedt da fallo laterale regala sciaguratamente il pallone del 3-2 a Lukic che scarta Reina depositando a porta vuota.

Ottovolante di emozioni, finale da coronarie forti: la Lazio non ci sta e con Immobile su girata, in mischia in area, colpisce qualcosa che fino all’intervento del Var, non si sa se è braccio o petto di N’ Koulou. Dopo la consultazione…arriva il verdetto. Penalty al quinto di recupero, dove Immobile di rabbia e potenza chiude una partita che non vuole chiudersi.

E invece….da terra, al 98esimo, la Lazio fa 3-4!!!

Incredibile l’ultimissima azione che ancora una volta concilia con l’amore per questo sport. Chi più ne ha, la porta a casa: e Caicedo in mischia, quasi da seduto, raccoglie con un pizzico di fortuna una carambola da scaricare sotto le gambe di Sirigu. La panchina laziale esce matta, proprio come dieci minuti prima aveva fatto quella granata. Una gara probabilmente da annali del calcio biancoceleste.

Più che Toro, un leone: lotta, resiste, aspetta, ma nel calcio la distrazione e l’episodio sovvertono i tavoli: il pasticcio di Hoedt poteva premiare i granata, l’uno-due finale li condanna.

Vittoria difficilissima da commentare per la banda Inzaghi. Perchè qui c’è stato di tutto: tecnica, tattica, prodezze e pasticci terribili e alla fine, ma proprio al fotofinish, un cuore che regala tre punti di piombo fuso ricoperto d’oro zecchino.

Cosi’ Inzaghi a fine gara: “Abbiamo mantenuto il controllo di gara a larghi tratti, ma siamo stati poco efficaci a volte. Non è stato semplice nè a Bruges nè oggi, ma è così, ci dobbiamo adeguare. Ce la siamo complicata noi con tre ingenuità sui gol, serve migliorare la concentrazione.

Caicedo? Ha dimostrato di essere negli anni un giocatore importantissimo, sempre disponibile per la squadra. Gol anche di ottima fattura, oltre che decisivo. Non potevo abbracciare i miei ragazzi, ma non potevo non esultare in una gara in cui ci tenevamo troppo”





*** Pagelle Lazio

Reina 6,5 – Incolpevole sui gol, salva su Linetty.

Luiz Felipe 6 – Gara attenta, forse rischiando qualcosa.

Hoedt 4,5 – La vittoria non salva il voto per un errore che in Terza Categoria avrebbe meritato un lancio di ortaggi.

Acerbi 6 – Si perde Bremer, ma sulla fascia gran prestazione pericolosa.

Patric 6,5 – Meglio rispetto alle ultime settimane, fornisce l’assist vincente di Pereira ma spreca il possibile 2-1.

Milinkovic 7 – Grande qualità, il gol su punizione è la ciliegina sulla torta.

Parolo 5,5 – Abbastanza evanescente, il compito suo non lo svolge benissimo.

(46′ Lucas Leiva 6 – Molto vigore in mezzo al campo)

Pereira 6 – Apre le danze del gol ma ingenuo sul rigore di Belotti.

(46′ Akpa Akpro 6,5 – Il giovanissimo esterno è ormai un valore aggiunto, rischia il 3-2)

Fares 5 – Quantità in campo, ma qualità poca.

(80′ Cataldi 6,5 – E’ sua la punizione del 3-4 finale, e comunque grande cuore in partita) Correa 6 – Un diesel, inizia in sordina ma cresce ed è lui a regalare la punizione con cui Milinkovic-Savic fa 2-2.

(73′ Caicedo 8 – Uomo copertina della domenica laziale, anche nell’ottica di un ragazzo sempre pronto e mai sicuro nelle gerarchie laziali, ma quando serve, c’è.)

Muriqi 6 – Esordio da titolare, non un fulmine di guerra. Meglio nel costruire il gioco.

(56′ Immobile 7,5 – Una furia già da quando entra, senza guardare in faccia i suoi compagni di squadra. Guadagna e segna il rigore del 3-3)

All. S. Inzaghi 7 – Se la partita fosse finita col 3-2 regalato da Hoedt staremmo a parlare di altro. Per cui il giudizio è parzialmente sospeso sulla tattica, ma per quanto riguarda il cuore, indubbiamente ha il merito di aver trasmesso, almeno oggi, lo spirito della Lazio di Eriksson.

Foto Lazionews.it

Valerio Campagnoli