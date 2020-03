Cruijff: l’olandese volante

Lo scorso 24 marzo è stato il giorno del ricordo del “Pelé bianco” come lo defì Gianni Brera. Quattro anni fa venne a mancare una delle figure più iconiche: eretico del gioco d’attacco, il numero 14, i gol poetici, il vezzo di vincere da giocatore e allenatore nell’Ajax e nel Barcellona, tra le sue eredità più grandi

La storia di Johan Cruijff giocatore è stata narrata in ogni suo angolo, dai giorni della gloria agli angoli oscuri della dipendenza dal fumo e dei problemi al cuore. Libri, documentari, articoli in più di una lingua per raccontare il cammino eretico del “Profeta del gol” nel calcio della tecnica latina, del contropiede italio-tedesco, della Spagna castigliana e ancora per un pò, franchista. In tutti questi mondi del Dio pallone è stato portatore di un modo di giocare al calcio, diverso e non convenzionale. E lì, mentre lui batteva le strade innovative del “total football”, ha eternamente dribblato con la sua famosa veronica tutti i più grandi giocatori del vecchio storico calcio per imporre la sua modernità.

Se il giocatore è stato tra i primi cinque della storia del gioco, chi è stato l’allenatore Johan Cruijff? Un rivoluzionario, uno di quelli che non ha mai creduto nei dogmi, pur essendo lui stesso un dogma. Capace di fondere nel Barcellona di Hristo Stoichkov e Ronald Koeman due idee erroneamente considerate divergenti: il talento e la disciplina. Come per Napoleone, dove l’impossibile era il rifugio degli stupidi, anche per lui tutto era possibilie. Così naque il Dream Team dei quattro campionati consecutivi, tra il ’91 e il ’94, e della prima storica Coppa Campioni: una squadra che aveva imparato a giocare che significa saper leggere il gioco e svilupparlo con classe e intelligenza.

Gli otto anni sulla panchina del Barcellona, dall’88 al ’96, lo hanno reso di nuovo “Profeta del gol” perchè nella patria del gioco che diventava corrida, seppe innestare il calcio d’attacco fatto di palla a terra per dare geometria alla manovra, di moduli sempre diversi affinchè l’avversario non sapesse mai che Barcellona avesse di fronte. Non contava per lui uno schieramento base, ma l’affrontare strategicamente l’avversario era la vera strada da seguire. Oggi in Spagna tutti giocano così.

Con queste idee pensate eretiche come Saint Just e imposte alla Roberspierre, il grande dittatore come veniva chiamato riportò l’Ajax a vincere tredici anni dopo un titolo internazionale: la coppa coppe 1987. E nel battere il Real Madrid della “Quinta del Buitre” ottenne la vittoria più grande: vincere con la propria idea e non copiando quella degli altri. Esattamente come gli americani fecero nella pallavolo contro i grandi sovietici. L’ultimo lascito al calcio sono stati i suoi fedelissimi giocatori, dai baschi Zubizarreta e Julio Salinas al navarro Josè Maria Bakero che gli sono stati fedeli come lo furono i soldati cinesi dell’esercito cinese di terracotta. Con loro anche gli olandesi Frank Rijkaard, Marco van Basten e Dennis Bergkamp che devono a lui la prima gloria internazionale e i primi due l’approdo poi al Milan della leggenda.

Il suo erede oggi è Josep Guardiola che Cruijff lanciò regista titolare del Barcellona a diciotto anni, perché il talento non va imbrigliato nell’età. Una cosa che gli aveva insegnato Michels e che lui ripropose a modo suo, perché Mozart non può avere maestri essendo lui stesso già nell’animo un maestro della foresta. Con quest’ultimo insegnamento il re d’Olanda ci ha lasciato quattro anni fa ricordando che anche le polemiche dell’Hop hop gridato ai compagni dell’arancia meccanica del ’74 e mal sopportato e la superbia che gli causò la sconfitta di Atene nella finale di Coppa Campioni ’94 contro il grande Milan, fanno parte di uno splendido volo calcistico. Johan Cruijff è stato al tempo stesso Napoleone, Alessandro Magno e Cesare. Muchas gracias por todo dunque “The Flying Dutchman”, grandissimo olandese volante del calcio.

Fonte foto: Ultimo uomo

Matteo Quaglini