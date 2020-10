Crotone: work in progress all’Ezio Scida

Dietro la pesante sconfitta subita a Sassuolo si nasconde una prestazione che lascia ben sperare per il prosieguo del campionato

Reduce da due sconfitte contro Genoa e Milan, la squadra di mister Stroppa arriva alla pausa per le Nazionali dopo la débâcle in casa del Sassuolo: eppure, dietro il 4 a 1 rimediato al Mapei Stadium si nasconde una performance che rende il risultato del match fortemente bugiardo.

Durante la partita contro i neroverdi infatti si è fin da subito assistito ad un forte pressing dei rossoblù sugli avversari: l’obiettivo era quello di stringere il campo per arginare il classico possesso palla della squadra di mister De Zerbi. Malgrado l’assenza di Emmanuele Rivière, il centravanti arrivato quest’estate ed autore dell’unico gol siglato in campionato dal Crotone sino alla sfida contro il Sassuolo, la squadra è riuscita a rendere al meglio e a sopperire all’assenza della sua punta titolare, grazie anche alla fantasia e alle giocate di Junior Messias, che affiancato dall’esperienza di Simy (capocannoniere dei calabresi lo scorso anno in Serie B) è riuscito ad impensierire la difesa neroverde molto più di quello che il risultato possa far trasparire. Una prestazione quindi in netta crescita rispetto alle precedenti.

Il nigeriano Simy si appresta a battere il rigore del momentaneo 1-1

Come asserito anche dal presidente Vrenna nel pre-partita dell’ultimo match giocato, il traguardo da raggiungere prima della sosta era quello di muovere la classifica, cancellando quello “0” alla voce ‘punti’ e arrivando alla pausa in una posizione che potesse far ben sperare. Ebbene, nonostante la sconfitta incassata e la conseguente classifica rimasta invariata, il morale sembra essere migliorato: gli Squali hanno sciorinato un’ottima prestazione sebbene siano ancora un “cantiere aperto”.

In questo senso, una mano la si aspettava dal mercato: ad una prima lettura della rosa è infatti impossibile non riscontrare la poca esperienza posseduta dai giocatori che la formano. Se si toglie Cigarini (il quale può vantare ad oggi 340 presenza in Serie A) la presenza di tante scommesse e pochi giocatori che conoscono davvero il campionato italiano è innegabile. Gli acquisti, sebbene siano stati numerosi, sembrano non aver innalzato davvero il livello medio della squadra, eccezion fatta per 2-3 innesti come Petriccione e Rispoli. Una squadra quindi tutta da scoprire, ma decisamente una delle indiziate a retrocedere.

Jacopo Petriccione, autore di un’ottima stagione lo scorso anno al Lecce e uno degli uomini chiave da cui dipenderà la salvezza del Crotone quest’anno

A dispetto delle perplessità legittime sulle possibilità di salvezza, soprattutto considerando che mancherà il sostegno costante dello Scida, l’ultimo rendimento lascia ben sperare: se alla ripresa del campionato ci saranno prove del genere in campo, magari accompagnate da un risultato che le rispecchi, allora la salvezza potrà considerarsi un traguardo raggiungibile.

Fonti foto: fccrotone.it

Fabrizio Scarfò