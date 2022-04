Crotone retrocesso in Serie C: doppio salto all’indietro in due stagioni

La squadra calabrese, nonostante la vittoria contro la Cremonese, saluta la cadetteria. Fino a due annate fa, i rossoblù erano in Serie A

Doppio salto all’indietro per il Crotone che in due anni passa dalla Serie A alla Serie C. I calabresi, nonostante il 3-1 rifilato nel pomeriggio di ieri alla Cremonese (seconda), sono retrocessi matematicamente in Serie C. Si tratta di un mini record in negativo quello del Crotone che raggiunge il Como di Preziosi. I lombardi, infatti, tra il 2003 e il 2004 capitolarono sul campo passando dalla A alla C con l’intermezzo della cadetteria. Tra il 2014 e il 2015 anche il Catania era stato protagonista in realtà di questo doppio salto all’indietro, ma rispetto ai calabresi e ai comaschi, la società etnea era stata condanna dalla giustizia sportiva. Stagione da dimenticare dunque per il Crotone che durante l’arco della stagione ha cambiato praticamente tre volte la panchina. Protagonista Francesco Modesto, esonerato ad ottobre per Pasquale Marino, e richiamato nuovamente a dicembre. Il Crotone è, al momento, penultimo in classifica a quota 25 punti. A 6 punti di distanza dal Cosenza quartultimo e in zona playout. A due giornate dal termine è messo peggio negli scontri diretti sia con il Cosenza che con il Vicenza terzultimo. Dopo 13 anni dunque il Crotone torna in C.

Sandro Caramazza