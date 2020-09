Crotone-Milan 0-2, Pioli fa il Diavolo a 4: brilla la stella Diaz. Analisi e Pagelle

Continua la cavalcata rossonera, quarto successo su quattro gare: sprazzi di classe da parte dei nuovi

Il sottovalutato Pioli grazie alla vittoria di giovedì in Europa League contro il Bodo Glimt, si è tolto la soddisfazione di eguagliare i 16 risultati utili consecutivi del mito rossonero Carlo Ancelotti. Contro il Crotone il mister emiliano ha la possibilità di continuare la sua incredibile ascesa. Irraggiungibile, per ora, il record di 58 gare di Serie A senza sconfitte appartenente al Milan della gestione Sacchi-Capello.

L’ex rossonero Giovannino Stroppa si affida al collaudato 3-5-2 per perforare la rabberciata retroguardia del Milan, sarà Dragus ad affiancare bomber Simy. Esordio dal primo minuto per i nuovi acquisti Tonali e Diaz. Pioli punta sulla vena realizzativa di Rebic per sostituire Ibrahimovic. Leao ce la fa quantomeno per la panchina.

Formazioni ufficiali:

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Pedro Pereira, Messias, Cigarini, Zanellato, Molina; Simy, Dragus.

All. Stroppa

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Calhanoglu, Diaz; Rebic.

All. Pioli

Il film della partita – Il Milan non sembra risentire delle importanti assenze in attacco e in difesa, anzi Pioli “rischia” con l’inserimento di Tonali, apparso leggermente fuori forma nell’ultima gara di Europa League. La superiorità tecnica del Diavolo è netta, i primi 45′ scivolano via a senso unico, ma gli uomini di Pioli trovano comunque difficoltà a centrare il bersaglio grosso. Al 14′ il funambolo Diaz si fa notare per una bordata da fuori area sulla quale Cordaz si supera. I rossoneri non hanno troppe difficoltà ad affacciarsi nella metà campo del Crotone, ma risultano essere imprecisi sotto porta. Serve un episodio per sbloccare la gara. Al 46′ Marrone trattiene ingenuamente Rebic, Pairetto coadiuvato dal Var conferma il rigore per il Milan. Kessie lo trasforma in maniera fredda, portando il club meneghino in vantaggio.

Lo spartito nella seconda frazione non cambia, anche se i rossoneri si dimostrano molto più cinici. Passano appena 5′ e Brahim Diaz sfrutta egregiamente un rimbalzo all’interno dell’area, il numero 21 del Diavolo sigla il 2 a 0 con estrema facilità. Al 59′ Junior Messias avrebbe la chance per accorciare le distanze, ma si divora il gol sparando sopra la traversa da due passi. I portatori di palla del Milan addormentano la gara, conducendola in porto con il minimo sforzo.

Crotone fin troppo confusionario nella costruzione del gioco, il centravanti Simy sembra stia soffrendo più del previsto il salto in Serie A, anche se non aveva fatto male due anni fa nella massima serie, sempre con la maglia dei calabresi. Milan che si dimostra ancora una volta pieno di giovani talentuosi e, soprattutto, di giocatori intelligenti. Oggi ha gestito al meglio la gara, anche se nella retroguardia c’è ancora qualcosa da registrare.

Le pagelle del Milan:

Donnarumma: 6 serata di ordinaria amministrazione per portierone della nazionale italiana.

Calabria: 6,5 dopo il preoccupante calo nel match di Europa League, il terzino rossonero ha dimostrato di poter essere ancora un valore aggiunto per la squadra di Pioli. Si va verso una sua permanenza a Milanello.

Kjaer: 6,5 solito leader della retroguardia del Diavolo, si rende anche pericoloso davanti colpendo una traversa.

Gabbia: 5,5 ha il piede educato, ma un difensore deve per lo più difendere e lui non riesce ancora a dare sicurezza al reparto.

Theo Hernandez: 6 non la solita gara esplosiva dell’ex Real Madrid.

Kessie: 7 una garanzia di rendimento incredibile, sblocca la gara su rigore. Il vero insostituibile del centrocampo è lui.

Tonali: l’ex Brescia risulta essere ancora fuori condizione e fin troppo timido, si limita al compitino. Dal 63′ Bennacer: 6,5 dimostra di essere di un altra pasta rispetto al collega, ogni volta che tocca palla dal suo piede nasce un’azione pericolosa.

Saelemaekers: 5,5 partita svogliata dell’ex Anderlecht, ecco perché Maldini in quel ruolo sta cercando altro. Dal 63′ Castillejo: 6 si sacrifica in difesa senza affondare mai il colpo nella fase offensiva.

Calhanoglu: 7 si conferma come il faro assoluto di questo Milan di inizio stagione. Dal 94′ Leao: s.v.

Diaz: 7 tantissimi spunti interessanti per il fantasista spagnolo, segna il gol della sicurezza. Dall’82’ Krunic: s.v.

Rebic: 6,5 si procura il rigore che sblocca la gara. Non è Ibra, ma si da un gran da fare. Esce al 57′ per un infortunio al gomito. Dal 57’Colombo: 6 il giovane centravanti del vivaio rossonero come al solito vuole spaccare il mondo, questa volta non riesce ad andare a segno.

Pioli:7 Quattro vittorie su quattro coronano un ottimo inizio di stagione, ha il merito di gestire al meglio una squadra con parecchie defezioni.

Le parole del tecnico rossonero: “Dobbiamo ancora crescere, non era una gara semplice, ma ora pensiamo già al prossimo match. E’ un periodo difficile per via degli infortuni, la buona notizia è che sembra non ci sia frattura per quanto riguarda Rebic. Scudetto? Non è un nostro obiettivo”.

