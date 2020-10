Crotone in crescita, nonostante il ko di Cagliari

I calabresi hanno espresso un buon calcio alla Sardegna Arena, ma c’è ancora tanto da lavorare in difesa

Dopo l’impresa contro la Juventus, il Crotone non ha saputo ripetersi, perdendo per 4 a 2 sul campo del Cagliari. I calabresi sono, comunque, in una fase di costante crescita. Il match perso, infatti, alla Sardegna Arena ha dato importanti spunti a Stroppa, che ha visto i suoi per lunghi tratti nel primo tempo, dominare l’avversario e passare meritatamente in vantaggio.

Se il pacchetto offensivo, composto dal talentuoso Messias e dal gigante Simy sta ormai per completare il suo ambientamento in Serie A, ciò non si può dire per la retroguardia difensiva. Con le quattro reti prese ieri a Cagliari, il Crotone è diventata la squadra più perforata dell’intero campionato (15 gol subiti). Ieri, brutte le prove di tutti e tre i centrali (Luperto, Golemic e Magallan), che nonostante l’esperienza, non hanno ancora trovato la giusta quadra.

Stroppa può, comunque, essere soddisfatto dei suoi, che seppur sconfitti hanno tirato fuori probabilmente la miglior prestazione di questa stagione, soprattutto in termini di gioco espresso. Numeri alla mano, infatti, i calabresi hanno messo in grande difficoltà il Cagliari, tirando 11 volte (6 nello specchio) e restando sempre in partita, nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione di Cigarini al terzo minuto della ripresa.

Il Crotone dovrà immediatamente rimettersi al lavoro, poiché mercoledì sarà impegnato in Coppa Italia contro la Spal. Un’ottima opportunità per dimenticare la sconfitta di Cagliari.

Fonte foto: Rai Sport

Sandro Caramazza