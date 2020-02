Crotone e Frosinone salto in alto, Spezia fenomenale a Perugia, l’Empoli è risorto, Ascoli beffato da Provedel

Nella giornata numero 23 di serie B da segnalare il gol incredibile del portiere della Juve Stabia mentre calabresi e ciociari approfittano del periodo no del Pordenone per portarsi al secondo posto. In testa il Benevento fa il suo

Importanti ribaltoni in cadetteria nel ventitreesimo turno. Detto che le Streghe giallorosse fanno un campionato a parte, i friulani di Tesser si sono smarriti e all’ennesimo passo falso non sono stati graziati dagli inseguitori. Crotone e Frosinone sono infatti ora secondi e potrebbero essere seguiti dallo Spezia se vincerà il recupero con la Cremonese. Occhio, tra le altre, anche all’Entella. Dà segni di vita l’Empoli mentre ancora claudicante il Chievo bloccato dal Pisa, malissimo il Perugia. In coda punticino per il Livorno, perdono Venezia e la stessa Cremonese. Ecco nel dettaglio i match di giornata.

Nell’anticipo del venerdì beffa atroce per Roberto Stellone e il suo Ascoli che subiscono il pareggio della Juve Stabia all’ultimo secondo. Non finisce qui. A siglare il punto del 2-2 è stato Provedel, portiere dei campani, che si era portato in avanti alla disperata sull’azione finale. Prima dell’ultima clamorosa giocata Scamacca aveva portato in vantaggio i bianconeri ripreso, poi, da un rigore di Forte. Ninkovic all’82’ riconsegnava la vittoria ai padroni di casa, non aveva calcolato, però, l’ultimo incredibile capitolo del match, 2-2 il risultato finale.

I match del sabato certificano la nuova vita dell’Empoli che con Marino colgono il secondo successo consecutivo. Pesante quello di questa giornata visto che avviene a Cittadella. Rete quasi immediata di Mancuso per gli azzurri ripresi da Adorni prima dell’intervallo. Nella ripresa ci pensa Bajrami a dare i tre punti ai toscani. Torna alla vittoria il Crotone che in casa supera di misura la Cremonese. Bisogna aspettare quasi il novantesimo ed è Simy a spezzare il sortilegio che attanagliava gli squali da diverse giornate. Ancora in crisi, invece, il Pordenone bloccato in casa dal Livorno del rientrante Breda. Avanti i friulani con Gavazzi, parità firmata Bogdan a inizio ripresa. Ospiti clamorosamente in vantaggio grazie a Marras, Chiaretti evita la beffa a meno di dieci minuti dal termine per il 2-2 definitivo.

Inarrestabile l’avanzata del Frosinone che espugna il campo del Venezia. Decisivo Rohdén nel secondo tempo che infila la porta lagunare, rete che risulterà sufficiente per vincere. Brutto tonfo casalingo per il Perugia di Cosmi che ne prende tre dallo Spezia. Scatenati i gemelli Ricci che dal dischetto aprono e chiudono le segnature. Va a bersaglio prima Matteo a pochi istanti dall’intervallo e poi Federico nella ripresa. In mezzo la segnatura di Nzola, punteggio finale 3-0 per i liguri. Brutto stop per gli umbri che in settimana avevano ricevuto la notizia della scomparsa di Luciano Gaucci, storico presidente della società biancorossa.

Nelle gare della domenica continua l’astinenza da vittorie del Chievo che a Pisa si fa riprendere dopo essere andato in vantaggio. Segna Meggiorini per i clivensi nel primo tempo, pareggiano i toscani nella ripresa con Lisi. A cinque minuti dal termine rosso a Soddimo e Pisa in dieci. Si ferma a Chiavari la striscia positiva di Legrottaglie e il suo Pescara vista la sconfitta patita contro la Virtus Entella. Decisive per i padroni di casa le segnature, entrambe dal dischetto, di De Luca e Rodriguez. Infine a Cosenza il Benevento torna a vincere grazie a una rete di Roberto Insigne. Giallorossi per quasi tutta la ripresa in dieci per l’espulsione di Volta.

Chiude il turno il posticipo di domani sera tra Salernitana e Trapani.

Risultati 23^ giornata

Ascoli – Juve Stabia 2-2

Cittadella – Empoli 1-2

Crotone – Cremonese 1-0

Pordenone – Livorno 2-2

Venezia – Frosinone 0-1

Perugia – Spezia 0-3

Pisa – Chievo 1-1

Virtus Entella – Pescara 2-0

Cosenza – Benevento 0-1

Salernitana – Trapani (10/02 h. 21.00)

Classifica: Benevento 54, Frosinone, Crotone 37, Pordenone 36, Spezia*, Virtus Entella 34, Salernitana*, Cittadella, Perugia 33, Pescara 32, Chievo, Ascoli 31, Pisa, Empoli 30, Juve Stabia 29, Venezia 27, Cremonese* 23, Cosenza 20, Trapani* 19, Livorno 14.

*1 partita in meno

Glauco Dusso