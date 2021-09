Cristiano Ronaldo si è già ripreso il Manchester United

Il portoghese ha siglato una doppietta nel nuovo esordio coi Red Devils e punta a trascinarli durante tutta la stagione

Non poteva iniziare in modo migliore Cristiano Ronaldo con la sua nuova maglia; nel Manchester United che ha rifilato 4 reti al Newcastle lui ha confezionato le prime due marcature facendo subito capire a tutti che è tornato per riportare i Red Devils sul tetto d’Inghilterra. Due gol quasi banali per uno come lui, vista la complicità del portiere avversario, ma che hanno risolto un match che si era fatto complicato appena prima dell’intervallo e dopo il momentaneo pareggio degli ospiti.

Giocando da punta centrale con alle spalle una batteria eccellente di trequartisti, Ronaldo ha mostrato subito buon feeling con i compagni e con un ritrovato pubblico, già pazzo di lui. Lo United ora sempre più pieno di stelle non può precludersi nessun obiettivo e la lotta alle prime posizioni insieme con City, Chelsea e Liverpool sembra apertissima.

Stasera inoltre CR7 tornerà nel suo giardino naturale, la Champions League, dove è il miglior marcatore della storia con 135 gol e dove punterà sicuramente a fare meglio rispetto alle tre annate alla Juventus coincise con altrettante eliminazioni premature e dolorose. Lo Young Boys è certamente l’avversario più comodo di un girone che comprende anche Atalanta e Villarreal e nonostante i Red Devils partano favoriti per il primo posto, non dovranno mai abbassare il livello di attenzione.

Cristiano Ronaldo ha già ripreso a fare quello che gli riesce meglio e con lui in più lo United può ambire a quel salto di qualità che non gli riesce da troppo tempo, approfittando anche dei costosi investimenti che il club ha fatto in estate, come gli uomini di Jadon Sancho e Raphael Varane.

Alessandro Fornetti