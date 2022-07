Cristiano Ronaldo, forse agli sgoccioli rapporto col Manchester United

Per ora non convocato per la tournèe estiva: sirene di mercato per il portoghese

“Concesso periodo ferie in più per problema familiare”, questa la motivazione ufficiale. CR7 però ha fatto da testimonial posando con la nuova maglia dei ‘Red Devils’, seppur non inserito nella lista dei 31 convocati compilata dal nuovo tecnico Erik Ten Hag.

Mercato in fermento sul fenomeno lusitano: si è parlato di Barcellona, Bayern Monaco e ora anche di Chelsea. Proprio i Blues, stando alle ultime notizie che arrivano dai tabloid inglesi, sarebbero pronti ad un’offerta concreta da presentare ai Red Devils.

Da quanto si apprende, il club di Londra sarebbe in pole position per assicurarsi le prestazioni del cinque volte Pallone d’Oro. Il Manchester United non è disposto a mettersi a combattere col portoghese per trattenerlo ed è pronto a lascarlo partire per una cifra tra i 15 e i 18 milioni di sterline. Cristiano Ronaldo vuole giocare la prossima Champions League ed è disposto a tagliarsi l’ingaggio per firmare col Chelsea che, nelle prossime ore, dovrebbe formulare ufficialmente la sua offerta.



Valerio Campagnoli (foto Calcio in Pillole)