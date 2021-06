Cristiano Ronaldo e il Coca-Cola gate: quando va in scena la guerra degli sponsor

Storie e storielle di incidenti diplomatici, con soggetti ben poco diplomatici- in un calcio che cambia, anche nella pubblicità

Sembra quasi più il Festival di Sanremo, che non l’Europeo di calcio. Ovvero, sono i fatti che non attengono strettamente alla competizione, quelli che tengono viva l’attenzione. Decenni fa, sul palco dell’Ariston, presunte accuse di plagio e un’invasione di palco del leggendario -e compianto- Cavallo Pazzo, al secolo Mario Appignani, che strappò il microfono dalle mani di Pippo Baudo per annunciare che avrebbe vinto Fausto Leali (non andò così, ma questa è un’altra storia).

Ora, nell’anno del Signore 2021, sua maestà Cristiano Ronaldo sposta delle bottiglie di Coca Cola fuori dall’obiettivo, prima della consueta conferenza stampa, mettendo in primo piano – e annunciandola a gran voce- una bottiglietta d’acqua. Ne saranno tutti contenti: i genitori che vedono in CR7 un fulgido (e sincero) esempio di salutismo, gli agenti d’immagine del portoghese stesso e anche gli azionisti delle bollicine d’Atlanta che 1) si ritrovano con un bel po’ di pubblicità gratuita 2) potranno farsi un gruzzoletto con qualche causa legale qua e là, avallata anche dalla Uefa (la Coca Cola è uno dei suoi sponsor). Si dirà, magari mettere due bottiglie di Powerade (brand controllato dalla multinazionale del soft drink), avrebbe evitato questo siparietto, ma tant’è.

In una manifestazione che genererà profitti per due miliardi di ricavi, gesti del genere aumentano solo le luci della ribalta. Altrove non è così differente. Il Bayern Monaco sembra avere qualche problema in merito. Se avete visto qualche immagine di repertorio, vedrete i giocatori della Stern des Südens farsi normalmente gavettoni e gavettoni di Paulaner dopo aver vinto il titolo. A Ingolstadt, il giorno del quarto Meisterschale consecutivo nel 2016, nulla di tutto ciò: la rivale Herrnbräu, birra ufficiale di questo piccolo club danubiano, impose una festa a colpi di bottiglie d’acqua.

Rimanendo in Baviera e sempre parlando di Ingolstadt, città sede dell’Audi: Kingsley Coman ha qualche problema con le auto. L’ex juventino si presentò a marzo 2021, al centro sportivo di Säbener Straße con la sua Mercedes. Scatenando le ire proprio dell’Audi, fornitrice ufficiale (e gratuita: immaginatevi decine di auto consegnate senza colpo ferire a dei milionari, sia al Bayern che al Real Madrid). Il match winner della finale Champions 2020 si beccò una maximulta di 50mila euro. Non fu nemmeno la prima volta: nel 2019 Coman andò ad allenarsi in McLaren. Altro giro, altra corsa, altra sfuriata a quattro anelli.

L’annosa questione di capire cosa bere, cosa mangiare e come vestirsi non è roba di ieri. Al Mondiale 2014 il curioso caso, sempre della birra: vietata per legge dagli stadi, di fatto ammessa (la Brahma, potente azienda del luppolo carioca, ha finanziato ampiamente la manifestazione iridata) ma di nuovo vietata nei centri stampa e laddove ci siano stand della Coca Cola. Poi magari, come capitato, si entra in tribuna senza biglietto, ma con orde di steward pronte a sequestrare brand proibiti che potrebbero finire a favore di telecamera.

Non era Mondiale se non c’era la pubblicità della FujiFilm dappertutto: nei cartelloni, negli zaini, nelle lattine, nelle spille… ci costruirono persino un dirigibile (clicca qui)

Il tutto in una presa di coscienza che arriva non appena i cartelloni pubblicitari colpiscono l’occhio. Il segno dei tempi arriva anche nell’advertising: se prima erano perlopiù automobili o elettronica il core business dei cartelloni pubblicitari alle grandi manifestazioni, adesso c’è il boom delle app e dei marchi cinesi, pronti a conquistare fette di mercato estero e rafforzare quello interno.

Se ad esempio Hisense o Vivo (già da anni tra i main sponsor della nazionale brasiliana) sono solo gli ultimi grandi marchi che, dalla Grande Muraglia, vanno alla conquista del Vecchio Continente, l’exploit di TikTok (anch’essa dalla Cina con furore) e di Just Eat certificano un fatto: la smaterializzazione sempre più crescente del rapporto produttore-consumatore. Una virtualità sempre più presente, in un mondo dove l’emozione-vivaddio- rimane ancora molto, molto concreta.

Valerio Campagnoli (fonti Pinterest, Corriere dello Sport, Rai, Notizie Audaci)