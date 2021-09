Cristiano Ronaldo come parabola del calcio moderno

111 gol nella storia delle Nazionali, battuto Ali Daei. Ennesimo record, ma i freddi numeri non restituiscono davvero ciò che è icona moderna di uno sport troppo, troppo veloce nell’evolversi

A proposito di numeri, Lenin diceva che hanno la testa dura. In effetti, il record di CR7 ha una valenza ancor maggiore se si pensa che, a parte i miti Pelè e Puskas, tutti gli altri bomber vengono da paesi e culture mediocri nel calcio. Cristiano invece si è sempre confrontato con avversari di livello, al netto delle cenerentole d’Europa.

Primati da sciorinare velocemente come il bimbo che recita la poesia di Natale: gol, presenze e partecipazioni (5) agli Europei. Questo solo per quanto riguarda l’Europa, invece Qatar 2022 sarà -a meno di brutte sorprese- il quinto palcoscenico iridato per il portoghese: raggiunti Buffon, Matthäus e due messicani (Rafa Marquez e Antonio Carbajal, portiere della Tricolor tra gli anni ’50 e ’60). Se tutto procede a questi ritmi, il figliol prodigo di Manchester può piantare la bandiera a 6 Mondiali, quando nel 2026 il Mondiale sarà nel nord e nel centro America, che si riprenderà (in parte) la scena 32 anni dopo USA ’94, e quel ragazzo di Funchal di anni ne avrà 41. Difficile, ma non impossibile, soprattutto se si tratta di celebrare la leggenda.

Senza allungare il brodo coi record nelle competizioni per club, ci limitamo a dire che Cristiano Ronaldo ne ha infranti altri 15 almeno, di cui 10 solo in Champions League.

Cristiano Ronaldo è arrivato a divorare primati come solo le leggende dei propri sport riescono a fare. Sullo stesso piano di Mark Spitz o Usain Bolt, passando per Martina Navratilova, Michael Jordan o Michael Schumacher, per uno sport come il calcio in cui è piuttosto dura stabilire record individuali. Paradossalmente poi, nell’era della mediatizzazione estrema, delle telecamere in ogni metro quadro del campo, non è facile ricordare -a parte la leggendaria rovesciata e poco altro- così tanti gol da stropicciarsi gli occhi. CR7 non troppo diverso da Crujiff, Maradona, Baggio, insomma.

In questi due aspetti traspare il segno dei tempi: un calcio che tutto divora e che di tutto ha ancora fame, che non riesce mai a essere sazio e che -purtroppo- non riesce più a godere appieno dello spettacolo. Lo stesso calcio che vive più di highlights che di dirette, e che già da anni vorrebbe ridurre le partite a 60 minuti.

CR7 è stato il bello del calcio, con tuttavia il suo lato oscuro: perfetto fisicamente, mai uno stravizio. Oddio, da perdonargliene ne ha eccome, il ragazzo di Madera . Sotto questo aspetto, Messi lo soverchia. Qualche frutto di fugaci avventure amorose (un figlio avuto da una relazione ultraveloce), ma quel che è peggio è il presunto stupro che sarebbe stato compiuto nel 2009, e insabbiato a furia di moneta sonante. La storia finí in una nuvola di polvere (anzi, ancora non è terminata la battaglia legale) o forse no. La colpevolezza non è mai stata accertata, ma tanto bastò per mandare in fumo contratti milionari dal Nordamerica. Nominiamo appena i guai col fisco, malattia cronica dei super ricchi, avallata dai comportamenti quotidiani dei superpoveri (anche con una semplice fattura in nero dal dentista).

Tornando al Ronaldo personaggio: tanto dà l’immagine, tanto è un lavoro il coltivarla -oltre al far gol. Mai nessuno come lui incarna la figura del perfetto sportivo, quello che si allena ore e ore anche a casa, mai uno sgarro, e che anzi fa incavolare la Coca-Cola col famoso episodio della bottiglietta d’acqua. Un CR7 che buca lo schermo da almeno 15 anni, quando apparve nello spot Nike tra Brasile e Portogallo, nel pieno dell’epoca d’oro di spot col calcio abbinato allo Swoosh americano. Un giovanotto inconsapevole erede del testimone di Luis Figo e dell’altro Ronaldo, il Fenomeno, a nuovo predestinato del football mondiale.

Quando però Cristiano Ronaldo è diventato Cristiano Ronaldo? Come è diventato il supremo calciatore del nuovo millennio, in un Manchester United infarcito di leggende come Ryan Giggs, Paul Scholes, Wayne Rooney in una pletora di comprimari di successo (da Heinze ai fratelli Neville, per dirne qualcuno)? Segnando, ok. Battendo il record di reti in generale di un tale George Best. C’è però dell’altro: la longa manus di un deus ex machina, un fenomeno della finanza applicata al calcio: il procuratore Jorge Mendes, che qui viene ben descritto nella sua lunga carriera di…. Eh, Impossibile definire colui che da solo prese in mano un movimento anonimo come il calcio lusitano, per spedirlo nell’orbita planetaria.

Il triennio alla Juventus, concluso senza la Champions e anzi con l’abdicazione bianconera allo scudetto dopo 10 anni, lascia degli interrogativi. Perché comprare il supercampione, senza mettergli a contorno una squadra che davvero possa salire sul tetto d’Europa? I soldi sganciati per l’asso di Funchal possono essere spiegati solo con merchandising, appeal internazionale e conseguente volàno nei mercati finanziari. Ecco spiegato il terzo aspetto della modernità di un calcio spesso libero da logiche sportive: si compra il giocatore per immagine, non per vincere titoli.

Tutto ciò spiega -o almeno ci prova- l’impronta a 360 gradi, e nemmeno solo sportiva, di un uomo capace di prendere la storia del calcio e palleggiarci. Maltrattandola, rendendosi idolo e ugualmente odiato nei quattro angoli del pianeta. Megalomane probabilmente, ma a buon diritto. Nessuno arriverà più ai livelli di CR7, ma chi l’ha detto che non ci saranno campioni diversi, sotto qualche aspetto migliori? Ammesso che ce ne siano, di aspetti nuovi mai esplorati da quel ragazzo che ancora adesso, a 36 anni, ha ancora voglia di divorare il mondo, o quantomeno metterlo ai suoi piedi.



Valerio Campagnoli (fonti Youtube -CM Capture-, Fanpage, WPSafari)