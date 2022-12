Cristiano Ronaldo a peso d’oro: in Spagna danno fatto il suo passaggio all’Al-Nassr

L’indiscredizione è di Marca che rivela le cifre dell’affare che porterebbe il fuoriclasse portoghese alla corte di Rudi Garcia in Arabia Saudita

Lo svincolato più importante di sempre pare aver trovato “casa”. Lo rivela il quotidiano spagnolo Marca secondo il quale Cristiano Ronaldo dal primo gennaio giocherà con gli arabi dell’ Al-Nassr. Una notizia clamorosa come clamoroso sarebbe lo stipendio percepito dal portoghese che si aggirerebbe sui quasi 200 milioni annui. Ronaldo, quindi, si trasferirebbe in Arabia Saudita per quelli che saranno di fatto gli ultimi anni della sua carriera dopo aver vinto praticamente tutto. Nella società araba troverebbe altri emigrati di lusso a partire proprio dal tecnico, Rudi Garcia. Inoltre militano nell’Al-Nassr anche il camerunense Aboubakar, protagonista anche lui in Qatar, i brasiliani Luiz Gustavo e Talisca nonchè David Ospina, portiere che fino all’anno scorso difendeva i pali del Napoli. Dovremo probabilmente aspettare la fine del mondiale del Portogallo per conoscere il futuro di CR7 in maniera ufficiale ma dalla Spagna sembrano essere sicuri. L’Eldorado di Cristiano Ronaldo sarà in Arabia Saudita.

Glauco Dusso