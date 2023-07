Cristiano Lucarelli torna alla guida della Ternana

Tempo di lettura meno di un minuto

Il tecnico livornese si siede per la terza volta sulla panchina delle Fere

Sicuramente molto positiva, in generale, l’esperienza di Lucarelli sulla panchina della Ternana, con una promozione dalla C alla B, nella stagione 2020/21 condita anche da una vittoria nel triangolare della Supercoppa di Serie C. Esonerato a novembre scorso e tornato in panchina a febbraio, ma non confermato a fine stagione per far posto ad Aurelio Andreazzoli. Quest’ultimo ha però rescisso consensualmente il suo contratto tre giorni fa. Siamo quindi all’annuncio ufficiale di oggi che vede tornare in panchina Mr. Lucarelli. In questa clamorosa girandola di panchine si spera che il lavoro dell’ex bomber livornese possa svolgersi tranquillamente e dare nuovo impeto alla Ternana.

Fonte foto: ilnapolista.it

Luigi A. Cerbara