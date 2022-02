Crisi Tottenham e United, la situazione si scalda in Premier League

Le due squadre delle vecchie conoscenze del nostro campionato Antonio Conte e Cristiano Ronaldo stanno facendo spazientire i propri tifosi, indice puntato soprattutto sul mercato e panchina

Tottenham e Manchester United avrebbero voluto ben altro in comune. Invece dopo l’ultima giornata in Premier League le due imbarcazioni inglesi sembrano essersi arenate su pericolose secche. Soprattutto la squadra di Antonio Conte sta prendendo una piega che all’inizio dell’avventura sembrava impensabile. Dopo una striscia importante di risultati positivi sono arrivate tre sconfitte consecutive con Chelsea, Southampton e, ieri, Wolverhampton. Tre debacle di fila Conte non le vedeva dal 2009 quando guidava l’Atalanta e il trend dei londinesi si fa preoccupante. Molto critici i tifosi soprattutto con le mosse nel calciomercato invernale della società. L’obiettivo quarto posto è ancora possibile viste anche le partite in meno ma ci vuole un cambio di rotta. L’altalena in quel di Manchester, sponda United, si fa pericolosa. Troppi stop, due pareggi consecutivi, e le critiche a Ronaldo di Rangnick agitano i sonni dei sostenitori dei Red Devils, che vedono una squadra che si perde troppo spesso, anche qui la zona Champions è alla portata ma non con questo atteggiamento.

Glauco Dusso