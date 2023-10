Crisi Sampdoria, per ora Pirlo dovrebbe restare al timone

Tempo di lettura 1 minuto

Continua il momento no dei blucerchiati che collezionano la quinta sconfitta in otto partite, il tecnico e la squadra in difficoltà ma al momento non sono previsti cambiamenti

La burrasca non finisce in quel di Genova, sponda Sampdoria. Ieri l’ennesima sconfitta del cammino ben poco lusinghiero di Andrea Pirlo alla guida dei blucerchiati. In casa contro il Catanzaro è arrivata la quinta debacle della Samp che ormai staziona al penultimo posto in classifica con soli 3 punti, che sarebbero 5 senza la penalizzazione. L’allenatore, però, al momento dovrebbe restare al suo posto nonostante i tifosi invochino un cambiamento. Iniziano a circolare i nomi di Filippo Inzaghi e Luca D’Angelo oltre al solito Beppe Iachini. La società doriana non dovrebbe però cambiare. Innanzitutto non vorrebbe smontare un progetto iniziato solo pochi mesi fa e vista la delicata situazione societaria un divorzio da Pirlo comporterebbe complicanze che al momento non si vogliono affrontare. Nelle prossime ore se ne saprà sicuramente di più.

Glauco Dusso