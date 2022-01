Crisi Ilicic, l’Atalanta si stringe attorno a lui ma valuta possibili scenari

Il fantasista sloveno ancora vittima di problemi che lo avevano già tormentato in passato, la società è al suo fianco mentre valuta le contromosse dal punto di vista del campo

Utilizzando le parole di Gasperini dopo il match con la Lazio “la testa è una giungla”. Ecco perché non è possibile esprimersi in maniera totale sulla questione Ilicic, che pare essere ricaduto nei problemi già affrontati quasi due anni fa. L’Atalanta ovviamente lo supporterà ancora in tutto e per tutto ma al momento è da considerarsi fuori. In un momento di emergenza tra infortuni e Covid, però, bisogna anche valutare il lato sportivo e quindi le contromosse sul piano del mercato. La Dea scesa in campo a Roma è lontana parente di quella che siamo abituati a vedere, la sosta servirà appunto a recuperare giocatori e valutare se sarà necessario intervenire prima del 31 gennaio. Sicuramente bloccata al momento la partenza di Miranchuk mentre Piccoli sembra ormai destinato al Genoa. Sarà, invece, una boccata d’ossigeno l’arrivo di Jeremie Boga. Il suo arrivo è ancora da ufficializzare salvo nuove sorprese dopo la Coppa d’Africa. Nel frattempo tutto il mondo del calcio, e non solo, si stringe attorno a Josip Ilicic, nella speranza che il brutto momento passi il più in fretta possibile.

Glauco Dusso