Criscito rimane al Genoa, Toronto può attendere

Sembra saltata la trattativa che avrebbe portato il difensore oltreoceano, almeno per il resto della stagione rimarrà nelle fila del Grifone

Blessin avrà ancora il suo capitano. Domenico Criscito lotterà insieme ai suoi compagni rossoblù per cercare di conquistare una difficilissima salvezza. Quella che sembrava una trattativa in dirittura d’arrivo si è invece incredibilmente arenata. Il Toronto, dopo aver ufficializzato per il prossimo anno Lorenzo Insigne, era pronto ad accogliere subito un altro protagonista della nostra serie A. Invece da quanto si apprende dagli addetti ai lavori almeno per questa stagione non se ne parla. Il discorso verrà ripreso probabilmente in estate a bocce ferme. La MLS può attendere, il Genoa no. Criscito può allora concentrarsi su questo campionato che vede la sua squadra in difficoltà e in disperata ricerca di punti salvezza. Sono sette le lunghezze dal quartultimo posto, le ultime prestazioni fanno ben sperare ma non c’è più tempo da perdere.

Glauco Dusso