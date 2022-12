Criscito, ipotesi di un ritorno al Genoa dopo l’addio al Toronto

L’ex capitano rossoblu ha chiuso la sua avventura in Canada ma vorrebbe continuare a giocare, c’è la suggestione di un nuovo ritorno a Genova

Domenico Criscito non dimentica il Genoa ed anzi potrebbe farvi ritorno di nuovo dopo l’esperienza al Toronto in Canada. Il calciatore non ha ancora deciso del suo futuro, tuttavia resta viva questa suggestione dato che l’ex capitano rossoblu ha fatto della città la sua seconda casa. Dopo aver lasciato con la retrocessione in Serie B ora ci sarebbe la possibilità di tornare per riportare il Genoa nella massima serie, anche considerando il fatto che Blessin, con il quale c’erano dei problemi, non siede più sulla panchina dei liguri.

Fonte foto: pianetaserieb.it

Alessandro Fornetti