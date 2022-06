Criscito-Genoa le strade (per ora) si dividono. Adesso Toronto con Insigne

Diverse prospettive tra il giocatore e il club ligure, la separazione è stata inevitabile ma consensuale. Ora per lui MLS insieme all’ex capitano del Napoli, in futuro un posto in società con il Grifone

Una storia che al momento s’interrompe. Le strade di Domenico Criscito e il Genoa si dividono. Come spiegato proprio dall’ormai ex giocatore rossoblu, la visione tra lui e il club era diversa. La dirigenza del Grifone vedeva per lui un futuro in società immediato, lui invece voleva continuare a giocare e l’avrebbe fatto anche in serie B. Opinione che non ha trovato d’accordo la nuova proprietà genoana che però ha lasciato il ragazzo libero di scegliere. Così si è deciso di chiudere qui l’avventura da calciatore con il Genoa. Criscito proseguirà a calcare i campi e lo farà nel campionato statunitense, a Toronto. Lì troverà un amico, nonchè conterraneo, Lorenzo Insigne, che aveva già fatto quella scelta mesi fa. Due capitani che saranno dalla stessa parte dall’altro capo del mondo. Per quanto riguarda l’ingaggio, come precisa lo stesso Criscito, non è superiore a quello che aveva col Genoa quindi non si può parlare di scelta economica. Le porte con la società rossoblu non sono comunque chiuse. Per lui la promessa di lavorare ancora a Genova una volta appesi gli scarpini al chiodo.

Glauco Dusso