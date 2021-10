Criscito e Destro, inizio da leader

Nel grifone spiccano i due calciatori, ora fermi entrambi per infortunio, che stanno trascinando la squadra in questo primo scorcio di stagione

Il Genoa non ha certo una classifica felice ma può guardare al prosieguo della stagione con relativo ottimismo; il calendario ha riservato ai liguri le sfide contro Inter, Napoli e Fiorentina e nei match in cui dovevano arrivare dei punti sono arrivati, fatta eccezione per lo stop contro la Salernitana nel turno precedente alla sosta. Oltre alla sconfitta sul campo, i rossoblu hanno perso per infortunio anche i due migliori calciatori di questo inizio di stagione: Mattia Destro, ko nel riscaldamento, e Mimmo Criscito, uscito anzitempo dalla sfida per un problema alla caviglia. Il difensore dovrebbe averne per qualche settimana, mentre l’attaccante potrebbe tornare a disposizione subito dopo la pausa.

Indipendentemente dagli infortuni, è innegabile che il capitano e l’attaccante principale del Grifone stiano dando tanto alla squadra, sia dal punto di vista dei gol che da quello della leadership. Criscito ha segnato tre calci di rigore consecutivi, dimostrandosi sempre una sicurezza dal dischetto e si è distinto anche per alcuni interventi difensivi decisivi. Destro invece il gol ce l’ha nel sangue e dopo stagioni complicate al Genoa sembra aver ritrovato se stesso; già quattro reti per lui in altrettante partite, tutte molto pesanti. La doppietta al Verona con il secondo gol personale siglato addirittura con una bottiglietta d’acqua in mano, ha messo in mostra tutto il suo potenziale e la sua voglia di tornare su grandi livelli.

Non sarà certamente un’annata facile per il Genoa che però ha tutte le carte in regola per salvarsi e disputare una stagione meno pericolante delle ultime. Criscito e Destro, appena torneranno dai rispettivi problemi, riprenderanno il loro posto in campo e cercheranno di trascinare i liguri in acque più tranquille, con i gol e con tanta personalità.

Fonte foto: fcinter1908.it

Alessandro Fornetti