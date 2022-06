Cremonese, scelto Alvini come nuovo tecnico

I grigiorossi hanno risolto l’enigma allenatore ed ora possono iniziare a programmare la nuova stagione in Serie A

La Cremonese ha scelto la propria guida tecnica per la prossima stagione, la prima nel massimo campionato italiano dopo 26 anni. A guidare la squadra sarà Massimiliano Alvini, ex tecnico del Perugia condotto fino ai play-off nella stagione appena terminata. Dopo lo svincolo dagli umbri, ecco per lui l’importante chiamata dalla Serie A, in una compagine che punterà alla salvezza e che dovrà fare molto sul mercato per colmare il divario con gli altri club. Il nuovo allenatore dovrà innanzitutto far fronte ai tanti giovani esplosi in Serie B che non resteranno alla Cremonese, come Carnesecchi, Gaetano e Fagioli, dunque dovrà riprogrammare la squadra per cercare la conferma nella massima serie.

Alessandro Fornetti