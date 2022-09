Cremonese e Monza ferme ancora a quota 0

Bruttissimo inizio per le due neo promosse nonostante gli acquisti sferrati dai due vecchi volponi Braida e Galliani

E’ risaputo che per le neo promosse l’impatto con la nuova categoria può essere estremamente difficoltoso e le 4 sconfitte in altrettante partite rimediate sia dalla Cremonese che dal Monza sono un’ulteriore prova. Il mercato della Cremonese è condotto da Ariedo Braida, mentre quello del Monza da Adriano Galliani. Due dirigenti dall’esperienza enorme. Diverse le trattative concluse. In queste due squadre manca però ancora l’amalgama, il calendario è stato tosto per entrambe e poi forse i due allenatori sono in difficoltà.

Il tecnico dei grigiorossi Alvini dopo tanta gavetta nelle serie minori è al suo debutto in massima serie a 52 anni, non avendo neanche portato la Cremonese in A, invece l’allenatore dei brianzoli Stroppa da mister in serie A ha collezionato due avventure terminate male con Pescara e Crotone.

Fonte foto: Corriere.it

Stefano Rizzo