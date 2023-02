Cremonese da record…negativo! L’unica a non vincere nei maggiori campionati europei

Dopo le ultime giornate dei campionati in giro per l’Europa i grigiorossi diventano la sola squadra a non aver mai conquistato tre punti sul campo in questa stagione

Tutta “colpa” dell’Elche. La vittoria della compagine spagnola nell’ultimo turno di Liga contro il Villarreal ha segnato il record negativo della Cremonese. La squadra di Ballardini ora diventa l’unica squadra nei cinque top campionati d’Europa a non aver mai vinto. Non solo, il risultato non cambierebbe anche se aggiungessimo le leghe di altri paesi, come Portogallo, Turchia, Olanda, Belgio, Svizzera, Austria e Danimarca. Il cambio in panchina non ha ancora prodotto un successo in serie A dopo 21 giornate. Dato che ha del clamoroso se pensiamo invece alla semifinale di Coppa Italia appena conquistata dagli uomini di Ballardini, capaci di eliminare negli ultimi due round nientemeno che il Napoli e la Roma. Continua quindi l’attesa per i primi tre punti, nonostante comunque alcune prestazioni, sia sotto la guida di Alvini che con Ballardini, avrebbero meritato sicuramente qualcosa di più.

Glauco Dusso